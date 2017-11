Nutella ändert das Erfolgsrezept

Die einen essen es nur am Sonntag, die anderen jeden Morgen, einige sogar löffelweise direkt aus dem Glas: Nutella ist bei vielen Schweizern fester Bestandteil auf dem Speiseplan. Und das, obwohl in den Behältern mit rot-schwarzer Aufschrift alles andere als Diätmaterial ist: 100 Gramm enthalten 521 Kalorien. Die Schoggicreme wird insbesondere wegen ihres hohen Palmöl-Anteils oft angegriffen. Dieser macht rund ein Fünftel der Creme aus.

Jetzt dürfte Nutella noch ungesünder werden. Ferrero hat offenbar stillschweigend die Rezeptur seines Schokoaufstrichs geändert. Dieser ist nun heller. Konsumentenschützer aus Hamburg erklären das damit, dass der Anteil des Milchpulvers erhöht wurde – und das auf Kosten des Kakaoanteils. Dieser ist in der Auflistung der Zutaten nach hinten gerutscht. Da Zutaten in der Regel in der Reihenfolge ihres Gewichts angegeben werden, bedeutet dies, dass die anderen Inhaltsstoffe Kakao überholt haben.

In sozialen Medien toben die Nutzer:

Lese gerade, dass Ferrero das Rezept von #Nutella geändert hat. Jetzt bin ich sicher, dass der Weltuntergang kurz bevor steht. — Wie jetzt!? (@wawa75) November 6, 2017

Das Rezept von Nutella wurde geändert? #Nutellagate ???? — Miss Marple (@2nd_twin) November 6, 2017

Mehr Zucker, weniger Fett

Laut den Hamburger Konsumentenschützern ist der Anteil von Zucker von 55,9 Prozent auf 56,3 Prozent gestiegen. Gleichzeitig ist der Fettanteil von 31,8 Prozent auf 30,9 Prozent gesunken. Ferrero hat auf eine Anfrage zu der veränderten Rezeptur nicht reagiert. Auch nicht, ob die Gläser mit der neuen Rezeptur in die Schweiz geliefert werden.

Beim Testkauf zeigt sich allerdings: Auch hierzulande hat die Schoggicreme Zucker- und Fettangaben, die denen in den neuen deutschen Gläsern entsprechen. Beim Nutella von Coop hat der Magermilchpulver-Anteil mit 8,7 Prozent den von Kakao mit 7,4 Prozent überholt. Letzterer wird beim Schweizer Produkt angegeben. Auskünfte zur veränderten Rezeptur will Coop auf Anfrage nicht geben und verweist auf den Hersteller, der ebenfalls auf Nachfrage von baz.ch/Newsnet schweigt.

Preise bei Migros und Coop gesenkt

Bei der Migros heisst es: «Uns ist nichts bekannt von einer Rezepturveränderung der bei Migros verkauften Nutella-Brotaufstriche.» Auffällig ist, dass der Preis für Nutella laut «Migros-Magazin» ab heute gesenkt wurde: Von 4.50 auf 4.30 Franken. Was die genauen Gründe sind und ob das mit der Rezeptur zusammenhängt, will der Händler nicht kommentieren.

Auch Coop hat den Preis für Nutella bereits vor ein paar Wochen auf 4.30 Franken gesenkt. Auch hier möchte man nicht mitteilen, ob das mit der Rezepturänderung zu tun hat. Grundsätzlich ist Kakao teurer als Magermilchpulver. Wäre der Kakaoanteil gesunken, würde eine Preissenkung also Sinn machen.

Die eingeschworenen Nutella-Fans scheinen in der Schweiz bis jetzt noch nichts von einer Änderung des Aufstrichs mitbekommen zu haben: Zu Hamsterkäufen von vermeintlich «alten Gläsern» ist es nach Aussagen von Migros und Coop bis jetzt noch nicht gekommen. In Deutschland wird Nutella nach alter Rezeptur bereits – scherzhaft – im Internet angeboten:

Biete: 3 Gläser #Nutella nach alter Rezeptur – 2.000€ VHB. Nur an Selbstabholer. — Malte Fleuter (@mfleuter) November 6, 2017

«Toxisch für Niere, Leber, Hoden»

Was weiter auch in der Schweiz nicht genau angegeben ist, ist der Anteil Palmöl. Dieser ist in der Industrie umstritten. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) warnte 2016 vor dem Krebsrisiko durch Palmöl. Schadstoffe, die beim Erhitzen der Palmfette entstehen, sind «toxisch für Niere, Leber und Hoden», sagte Alfonso Lampen, Lebensmittelexperte vom Bundesamt für Risikobewertungen, dem ZDF-Magazin «Wiso».

Ferrero will auf den Inhaltsstoff nicht verzichten – und hat zu seiner Rechtfertigung im Heimmarkt Italien sogar Werbespots geschaltet. «Wenn wir Nutella ohne Palmöl herstellen würden, würden wir einen schlechteren Ersatz für das echte Produkt produzieren, das wäre ein Schritt zurück», sagte Ferrero-Einkaufsleiter Vincenzo Tapella gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Andere Öle wie Sonnenblumenöl würden den Charakter des Produkts verändern.

Mehrkosten in Millionenhöhe

Ein weiterer Faktor spricht für Palmöl: der Preis. Eine Tonne kostet rund 800 Dollar, verglichen mit 845 Dollar für eine Tonne Sonnenblumenöl und 920 Dollar für Rapsöl. Ferrero verwendet rund 185'000 Tonnen Palmöl jedes Jahr. Dieses zu ersetzen, würde laut Reuters Mehrkosten von 8 bis 22 Millionen Dollar verursachen.

Ferrero besteht darauf, dass das von ihnen verwendete Palmöl nicht schädlich ist: Laut Efsa werden die potenziell krebserregenden Stoffe bei einer Raffination bei Temperaturen von etwa 200 Grad gebildet. Ferrero gibt an, ein Verfahren zu nutzen, das bei Temperaturen unter 200 Grad produziert, um giftige Stoffe zu minimieren. Dieses Verfahren kostet zwar mehr, ist aber sicherer für den Konsumenten. (baz.ch/Newsnet)