Panalpina-Präsident gibt auf

Ein Machtkampf mit Folgen: Bei der Logistikerin Panalpina hat gestern Verwaltungsratspräsident Peter Ulber seinen Rückzug im kommenden Mai angekündigt. Er wird an der nächsten Generalversammlung nicht mehr als Präsident antreten. «Die Entscheidung ist im besten Interesse von Panalpina und allen Anspruchsgruppen», wird Peter Ulber in einer Mitteilung zitiert. Den langfristigen Zielen des Unternehmens werde mit der Wahl eines unabhängigen Präsidenten des Gremiums am besten gedient.

Vorausgegangen war ein öffentlicher Schlagabtausch zur Ausrichtung der Logistikerin. Im Zentrum: Peter Ulber, der als früherer Unternehmenschef im Frühjahr 2016 in die Rolle des Präsidenten geschlüpft ist. Der schwedische Grossaktionär Cevian, der immerhin rund zwölf Prozent an Panalpina hält, hatte in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin Bilanz Ulber Ende Oktober für untragbar erklärt, weil Panalpina seit Jahren der Konkurrenz hinterherlaufe.

Der deutsche Manager wies kurz darauf die Angriffe im Gespräch mit dieser Zeitung nur teilweise zurück. «Ich nehme diese doch sehr vehement vorgebrachte Kritik sehr ernst. Wir werden Diskussionen führen, was die Vertretung der Aktionäre im Verwaltungsrat betrifft. Es wird keine Tabus geben», sagte Ulber, der auch Stiftungsrat der grössten Aktionärin von Panalpina ist, der Ernst Göhner Stiftung, welche 46 Prozent am Unternehmen hält.

Kurswechsel möglich

Die enge Verflechtung des Panalpina-Verwaltungsrats mit der Stiftung – Panalpina-Vize Beat Walti ist Präsident des Stiftungsrates – war ein weiterer Kritikpunkt von Cevian. Mit der nun angekündigten Wahl eines unabhängigen Präsidenten dürfte der Investor ein weiteres Ziel erreicht haben.

Ob dieser Entscheid allerdings den Resultaten von Panalpina kurzfristig zu einem Höhenflug verhilft, ist fraglich. Die Performance des Unternehmens ist laut Ulber stark von der Erneuerung einer Logistiksoftware abhängig, bei deren Inbetriebnahme sich Panalpina nach Verzögerungen inzwischen auf Kurs sieht.

Mit dem Präsidentenwechsel scheint allerdings auch ein Kurswechsel möglich: Die kritischen Stimmen aus den Reihen der Aktionäre hatten nicht nur über die vergleichsweise schwachen Resultate geklagt, sondern auch moniert, dass der Verwaltungsrat Fusionsgespräche mit Konkurrenten kategorisch ablehne.

Ulber hatte diesen Vorstoss Ende Oktober zurückgewiesen und betont, dass Panalpina eine aktive Rolle bei der aktuellen Konsolidierung des teilweise turbulenten Logistikmarktes spielen wolle. Der Fantasie, wie sich die Unternehmenslandschaft entwickle, seien keine Grenzen gesetzt, sagte Ulber zu einer allfälligen Fusion mit der ebenfalls in der Schweiz ansässigen Konkurrentin Kühne + Nagel.

Grosszügigkeit steht infrage

Im Fokus dürfte bereits im Vorfeld der nächsten Generalversammlung nicht nur die Suche nach einem neuen Präsidenten stehen, sondern auch die Frage, wie grosszügig sich das Unternehmen gegenüber seinen Anteilseignern zeigt. Aktionäre hatten scharf kritisiert, dass Panalpina bei den Dividenden unter anderem für die vergangenen beiden Jahren an die eigenen Reserven gegangen ist. Der Vorwurf: Die Ernst Göhner Stiftung verdiene, das Unternehmen leide. Beim schwedischen Grossaktionär wurde die Nachricht positiv aufgenommen. Cevian-Mitgründer Lars Förberg sagte: «Wir begrüssen den Rücktritt von Peter Ulber.»

Die Suche nach einem Nachfolger habe hohe Priorität, sagte eine Panalpina-Sprecherin. Die Verantwortung dafür liegt beim Vergütungs- und Nominierungsausschuss des Unternehmens unter der Leitung von Thomas E. Kern. Panalpina kündigte einen gründlichen und zügigen Prozess an. (Basler Zeitung)