Die Postauto Schweiz AG hat zwischen 2007 und 2015 zu hohe Subventionen von Bund und Kantonen bezogen, wie das Bundesamt für Verkehr (BAV) im Rahmen einer Revision festgestellt hat. «Die Vorwürfe wiegen schwer», sagte Susanne Ruoff am Dienstag vor den Medien. Die Konzernleiterin der Post zog die Reissleine und entliess den Direktor und den Leiter Finanzen.

Nun gerät auch Ruoff persönlich in die Kritik. So sollen Ruoff, die seit 1. September 2012 Konzernleiterin ist, und der damalige Post-Präsident, Peter Hasler, seit 2013 davon gewusst haben, dass bei der Postauto AG buchhalterisch getrickst wurde. Dies berichtet der «Blick» und bezieht sich auf eine Aktennotiz vom August 2013.

«Wertezufluss punktuell nicht eingehalten»

Ruoff und Hasler seien demnach von der internen Revision darauf aufmerksam gemacht worden, dass «der Wertezufluss punktuell nicht eingehalten wird» und «Kostenumbuchungen zu Lasten öffentlich finanzierter Verkehr» vorgenommen wurden. Die Umbuchungen seien von der Geschäftsleitung Postauto verabschiedet worden.

Die Revisoren wiesen darauf hin, dass der vom Bund genehmigte Wertefluss mit den Umbuchungen «übersteuert» werde. Die Postauto-Geschäftsleitung ist sich des Risikos bewusst gewesen, habe aber in Anbetracht der für Postauto definierten Gewinnziele zurzeit keine andere Möglichkeit gesehen, heisst es in der Notiz weiter. Schriftlich festgehalten ist zudem, dass für den Verwaltungsrat damals «kein Handlungsbedarf» bestand.

Bekannt und akzeptiert

Und noch ein Schreiben könnte Ruoff belasten: Im Dezember letzten Jahres informierte der nun geschasste Postauto-Chef Daniel Landolf den heutigen Verwaltungsrat Urs Schwaller, dass er seit Jahren auf das Problem der «Gewinnsicherung» hingewiesen habe, die Praxis im Konzern jedoch bekannt und akzeptiert gewesen sei.

Ruoff lässt via Medienstelle ausrichten, dass man zwar gewusst habe, dass es Probleme gibt, die Konzernleitung oder die jeweiligen Verwaltungsratsprädidenten von illegalen fiktiven Umbuchungen im Regionalverkehr allerdings nichts gewusst hätten.

Auch Kantone schlugen Alarm

Auch die Kantone machten das Bundesamt für Verkehr darauf aufmerksam, dass die Buchhaltung der Postauto Schweiz AG geprüft werde müsse. Die Konferenz der kantonalen Verkehrsdirektoren forderte in einem Brief vom 5. Juli 2011 das BAV auf, die Rechnungen Postauto zu überprüfen, schrieb der «Tagesanzeiger» am Mittwoch.

Und in einem Brief vom 20. Juli 2012 wandten sich die Kantone Bern, Jura, Waadt und Neuenburg an den BAV-Vize Pierre-André Meyrat, sein Amt solle die «Verwaltung des Unternehmens» überprüfen.

Fragen der Verantwortlichkeiten stellen sich auch bei der KPMG aus Muri bei Bern. Die Revisionsgesellschaft revidiert die Post und ihre Töchter seit 1998. Warum sie die Buchungstricks nicht aufdeckte, liess die Post unbeantwortet. (nag)