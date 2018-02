Poulet-Fiasko: KFC schliesst Hunderte Filialen

Knusprig, fettig, frittiert: Die Poulet-Eimer von Kentucky Fried Chicken sind nichts für Diätpläne. Die US-Fast-Food-Kette ist in Grossbritannien nun in Notlage geraten: Das Poulet fehlt. 700 der landesweit 900 Filialen sind seit dem Wochenende temporär geschlossen.

Grund sind Probleme beim Lieferanten: Zuletzt hatte KFC von seinem bisherigen Lieferanten zum deutschen Dienstleister DHL gewechselt. Dort gab es offenbar Startschwierigkeiten, wie KFC mitteilte. Es sei eine Herausforderung, 900 Filialen in ganz Grossbritannien mit frischem Geflügel zu beliefern, und da die Kette keine Abstriche bei der Qualität machen wolle, sei zu diesen Massnahmen gegriffen worden.

Genervte Kunden

KFC hat mittlerweile eine Website aufgesetzt, auf der Kunden herausfinden können, ob ihre Filiale betroffen ist. Via Twitter schreibt der Konzern: «Die Hühner haben die Strasse überquert, einfach nicht bis in unsere Restaurants»:

The Colonel has an update…????????????



More info - https://t.co/mLELSs6TaY pic.twitter.com/WEOz6jExHC — KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) 19. Februar 2018

Bei den Kunden führte der Poulet-Stop zu einiger Irritation: «Wir sind Samstagabend in unseren lokalen KFC in Luton gefahren und standen 20 Minuten in der Schlange des Drive-thrus», berichtet eine Kundin dem Radiosender BBC Radio 5. «Als wir zum Schalter kamen und einen Familieneimer bestellten, teilte man uns mit, dass es kein Poulet gebe.»

Do we know when local #KFC stores will re-open! Had dinner planned but shut at the moment in Harlesden and I want my fix of chicken — Caroline Collins (@Caroline_261) 18. Februar 2018

Einige wittern eine Verschwörung:

KFC running out of chicken is one of the signs of the imminent apocalypse.



End of times people, end of times! — hormone monster ???? (@aarongspot27) 20. Februar 2018

#KFCCrisis..police arrest man responsible for KFC chicken disaster pic.twitter.com/yf4Se1HhHf — JezH2O (@JezH2O) 19. Februar 2018

Husbands #KFC conspiracy theory: outbreak of deadly chicken virus. Using this as an excuse to sort it out. I just reckon the Colonel cheaped out on suppliers. — Tess Blanchflower (@tishtoshtess) 19. Februar 2018

Comeback in der Schweiz

Auch in der Schweiz hat KFC zuletzt eine Filiale eröffnet: Sie steht in Genf, gegenüber dem Bahnhof Cornavin. 2018 sollte eine weitere im Einkaufszentrum Shoppyland in Schönbühl bei Bern folgen, sowie ein Restaurant in der Region Zürich und im Tessin.

Bereits zweimal versuchte KFC sein Glück in der Schweiz: Eine erste Filiale wurde 1981 am Stauffacher in Zürich eröffnet, ging jedoch bald wieder ein. Die letzten zwei KFC-Filialen in Genf und Lausanne wurden 2004 geschlossen. (Tages-Anzeiger)