Rastatt vermiest Hupac das Fest

Alles war angerichtet für ein Jubiläumsjahr voller Rekorde bei Hupac. Seit einem halben Jahrhundert holt der Schweizer Kombi-Operateur Lastwagen von der Strasse und transportiert sie auf der Schiene weiter. 2017 begann – des feierlichen Anlasses würdig – äusserst erfolgreich. In den ersten sechs Monaten wuchsen die beförderten Volumen um über acht Prozent. Ein zweistelliges Wachstum war zum Greifen nahe.

Doch der Baustellenunfall im deutschen Rastatt Mitte August entpuppte sich als Spassverderber. Die siebenwöchige Streckensperrung auf der wichtigen Nord-Süd-Achse liess die Volumen einbrechen und schmälerten die finanziellen Ergebnisse. Im Hauptgeschäft resultierte im zweiten Semester gar ein Verlust. Was gut startete, endete gemäss Hupac-Präsident Hans-Jörg Bertschi in einem der härtesten Jahre in der Firmengeschichte. Von einem Super-GAU und dem absoluten Tiefpunkt spricht Hupac-Direktor Bernhard Kunz.

Auf zwei Milliarden Euro beläuft sich der gesamte volkswirtschaftliche Schaden der Rastatt-Panne laut der vor wenigen Tagen publizierten Studie von Hanseatic Transport Consulting HTC. Alleine die Eisenbahnunternehmen, Container-Terminalbetreiber und Logistik-Dienstleister haben demnach 1,16 Milliarden Franken verloren.

Viele der Geschädigten prüfen Schadensersatzforderungen gegen die DB Netz, das Infrastrukturunternehmen der Deutschen Bahn. Dazu zählt neben den SBB auch Hupac. Gespräche stünden aber im Vordergrund, zumal es sich um einen wichtigen Partner handle, bestätigte Bertschi.

55'000 Sendungen verloren

Mit Kritik in Richtung Deutschland sparte der Hupac-Präsident trotzdem nicht. DB Netz habe das Problem anfangs verneint und sich danach nur noch in Schweigen gehüllt. «Eine Einspur-Lösung wäre innert zwei bis drei Wochen möglich gewesen und hätte rund zehn Millionen Euro gekostet», so Bertschi. Deutschland habe diese Notlösung aber nicht gewollt und die Kosten seien nun viel höher als der Bau.

Aufgrund der Totalsperre der Rheintalbahn bei Rastatt und anderer Baustellen – auch die Luino-Strecke zwischen Bellinzona und Gallarate (I) war während sechs Monaten gesperrt – hat Hupac im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben rund 55 000 Strassensendungen verloren. Dass die Kombiverkehrsbetreiberin trotzdem «ein zufriedenstellendes Geschäftsergebnis» mit einem Reingewinn von rund elf Millionen Franken erzielte, führte Kunz zum einen auf die gut laufende Wirtschaft und die hohe Transportnachfrage zurück. Zum anderen ist Hupac für Notfälle gerüstet: Zehn Prozent der gesamten Wagenflotte sowie Lokomotiven und Lokführer stehen immer für ausserplanmässige Einsätze bereit.

Zudem hat das Unternehmen mit Hauptsitz in Chiasso sein Portfolio diversifiziert und sich ausserhalb des Kerngeschäfts, dem transalpinen Transport von Ladungen durch die Schweiz, entwickelt. So trug das 2015 eingeführte Geschäft mit Grosskunden, die eigene Züge chartern, im vergangenen Jahr bereits zehn Prozent zum Umsatz bei. Gestern gab Hupac ausserdem die Übernahme von der deutschen ERS Railways bekannt. Mit diesem Kauf soll die Position im maritimen Hinterlandverkehr Europas gestärkt werden. Hupac erhält durch die neue Tochterfirma Zugang zu den deutschen Häfen und der Seefracht der Reedereien. Das Angebot von ERS ergänze das auf Antwerpen und Rotterdam fokussierte Netz von Hupac, schreibt das Unternehmen.

Bund dürfte im Mai entscheiden

Hupac vertraut auf grosses Wachstum nach 2021. Mit der Inbetriebnahme des Ceneri-Basistunnels wird die Schweiz gänzlich als Flachbahn durchquerbar sein. Deshalb investiert Hupac rund 280 Millionen Franken sowohl in Rollmaterial als auch in Terminals. Dazu gehört auch der Ausbau des trimodalen Containerterminals Gateway Basel Nord, das den Güterumschlag von Strasse-Schiene-Wasser sicherstellen soll. Trotz der heftigen Kritik am Projekt zeigte sich Kunz gestern überzeugt, dass die Arbeiten an Basel Nord bald aufgenommen werden: «Wir sind auf gutem Weg, auch bezüglich Finanzierung.» Ein Entscheid des Bundes zum Förderungsbeitrag sei noch im Mai zu erwarten.

Aus Sicht des Kombiverkehrs-Betreibers, der das Projekt gemeinsam mit der SBB Cargo und Rhenus Alpina plante, ist der Bau notwendig und ohne Alternative. In der Schweiz fehle ein moderner, leistungsstarker Terminal, welcher Umschläge für Züge bis 740 Meter Länge erlaube. Dem Vorwurf seitens der Kritiker, dass mit dem Terminal massive Überkapazitäten geschaffen werden, entgegnete Bertschi, dass ein Blick auf die Strasse genüge: «Dort sieht man, wie viel noch auf die Bahn verlagert werden kann.» Mit den Gegnern des Projekts sei man im Gespräch und Basel Nord stünde allen Unternehmen offen. (Basler Zeitung)