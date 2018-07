Redaktionen von Tamedia Romandie streiken

Tamedia fordert sofortiges Ende des Streiks

Tamedia hat die Journalistinnen und Journalisten in der Romandie aufgefordert, ihren bis Mittwoch um Mitternacht geplanten Streik sofort zu beenden. Die Zürcher Mediengruppe droht andernfalls damit, den Gesamtarbeitsvertrag zu kündigen.



In einer Mitteilung wehrt sich das Unternehmen gegen den Streik der Redaktionen in der Romandie und von Impressum vom Dienstag. Die Aktion stelle die Existenz des Gesamtarbeitsvertrages (GAV) in Frage.



Die Geschäftsleitung von Tamedia sei seit Beginn der Konsultationsphase am 8. Juni transparent gewesen. Sie habe die relevanten Zahlen zur Verfügung gestellt und in konstruktiven Sitzungen alle Fragen der beteiligten Parteien beantwortet.



Es sei deshalb falsch zu behaupten, Tamedia habe im Zusammenhang mit der Veränderung von «Le Matin» den Dialog einseitig eingestellt. Am 28. Juni habe die Phase der Sozialplanverhandlungen begonnen. Deren Ziel sei es, flankierende Massnahmen zu ergreifen, die es den Betroffenen ermöglichten, die Folgen eines Arbeitsplatzverlustes abzufedern und ihnen zu helfen, eine neue Arbeitsstelle zu finden. (sda)