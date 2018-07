Rekordstrafe gegen Google

Android

Grosse Marktmacht

Mit seinem Smartphone-Betriebssystem Android hat Google eine unglaubliche Marktmacht: Weltweit liefen 2017 laut dem Marktforscher Gartner 85,9 Prozent aller Smartphones mit dem System mit dem grünen Roboter-Logo. iOS von Apple kam demnach auf einen Marktanteil von 14 Prozent. Andere Betriebssysteme spielen so gut wie keine Rolle. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 1,3 Milliarden Smartphones mit Android und 215 Millionen mit iOS verkauft.



Wie beim Computer auch ist das Betriebssystem so etwas wie das Gehirn eines Smartphones. Es sorgt dafür, dass das Gerät läuft und dass Hardware und Software zusammenarbeiten - und der Nutzer über eine Bedienoberfläche auf das Gerät zugreifen kann. Anders als iOS ist Android ein «open source»-Betriebssystem. Das bedeutet, dass der Quellcode des Programms offen zugänglich ist. Android kann ohne Lizenzgebühr genutzt, bearbeitet und somit für bestimmte Bedürfnisse angepasst werden.



Deswegen läuft Android, dessen erste Version vor einem Jahrzehnt an den Start ging, auch auf den Smartphones verschiedener Anbieter, darunter des südkoreanischen Marktführers Samsung. iOS dagegen ist nur auf Apple-Endgeräten verfügbar.