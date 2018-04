Roche spürt positive Effekte neuer Medikamente früher als erwartet

Der Pharmakonzern Roche hat für das laufende Jahr mit einer Durststrecke gerechnet und gibt sich nun nach dem ersten Quartal optimistisch. So wurden die Prognosen für die Umsatzentwicklung nach oben geschraubt, weil der Wachstumsbeitrag neuer Medikamente bereits höher ist als geplant.

Mit einem Plus von 5 Prozent auf 13,6 Milliarden Franken wuchs der Basler Pharmakonzern im ersten Quartal 2018 stärker als erwartet. Währungsbereinigt resultierte ein Wachstum von 6 Prozent.

In der Hauptdivision Pharma steuerten neue Medikamente 80 Prozent zum Wachstum von 7 Prozent bei. Konzernchef Severin Schwan hob das Multiple-Sklerose-Medikament Ocrevus hervor, das nach den USA auch in Europa und in weiteren Ländern eingeführt wurde. In Deutschland ziehe es erst jetzt richtig an.

Das MS-Medikament erzielte in den ersten drei Monaten knapp eine halbe Milliarde Franken Umsatz und wurde bisher bei 40'000 Menschen eingesetzt. Zu den Hoffnungsträgern zählt auch das Brustkrebsmittel Perjeta mit 613 Millionen Franken Umsatz. Das Wachstum wurde begünstigt durch die US-Zulassung für eine neue Indikation bei postoperativen Behandlungen. Diese soll im laufenden Quartal in zehn weiteren Ländern zugelassen werden.

Neue Medikamente sollen Erosionen kompensieren

«Wir sind zuversichtlich, dass wir die Erosionen wegen Generika mit neuen Medikamenten kompensieren können», sagte Schwan. Zu den alten Blockbustern zählt etwa das Blutkrebsmedikament Rituxan, bei dem sich der Umsatz unter anderem wegen der Generikakonkurrenz um 8 Prozent Umsatz auf 1,7 Milliarden Franken reduzierte. In Europa brach der Umsatz gar um 44 Prozent ein.

Grosse Erwartungen hegt Schwan unter anderem für das Bluterkrankheit-Mittel Hermlida, das in den USA, der EU, Australien und Japan einen vielversprechenden Start gehabt habe.

In der kleineren Division Diagnostics mit einem Umsatzanteil von knapp 20 Prozent entwickelte sich vor allem die Immundiagnostic mit einem Plus von 5 Prozent erfreulich. Im Januar 2018 brachte Diagnostics eine Innovation für HIV-Tests auf dem Markt. Die sogenannte cobas Plasma Separation Card ermöglicht eine einfache und stabile Probenentnahme zur Bestimmung der HIV-Viruslast im Plasma ohne, dass die Blutproben während des Transports zum Labor gekühlt werden müssten. Dies erlaube verlässliche HIV-Tests von Patienten, die in entlegenen Regionen mit extremer Hitze und Luftfeuchtigkeit leben.

USA Top, Europa Flop

In beiden Roche-Divisionen stiegen die Verkäufe in den USA überdurchschnittlich - insgesamt 15 Prozent in Lokalwährung. Dagegen sanken die Umsätze in Europa um 7 Prozent.

Roche-Chef Severin Schwan führte aus: «Basierend auf den Ergebnissen des ersten Quartals erhöhen wir den Ausblick für das Gesamtjahr.» Im Februar hatte er noch gesagt, er sehe 2018 als Übergangsphase, weil bei vielen wichtigen Medikamenten die Patente abliefen und die Neuen erst in der Startphase sei. Damals rechnete er währungsbereinigt mit einem stabilen Umsatz bis maximal einem niedrigem einstelligem prozentualem Wachstum.

Neu erwartet Roche ein Verkaufswachstum im tiefen einstelligen Bereich. Für den Kerngewinn je Aktie strebt Roche ein Wachstum im hohen einstelligen Bereich an. Ohne den Einfluss der US-Steuerreform würde sich der Kerngewinn je Titel weitgehend mit dem Verkaufswachstum erhöhen, so Roche.

An der Börse mochte Roche nicht begeistern. Die Aktie trat am Morgen in einem leicht positiven Gesamtmarkt auf der Stelle. Die Analysten beurteilten vor allem die Einbrüche bei den Blockbustern negativ. (chi/sda)