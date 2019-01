SBB-Chef Meyer greift Bombardier an

Als «Zangengeburt» bezeichnet SBB-Chef Andreas Meyer die Einführung der neuen SBB-Fernverkehrszüge von Hersteller Bombardier. Die Schuld an zahlreichen Verspätungen und technischen Problemen schiebt Meyer dem Lieferanten in die Schuhe: «Die Gründe für die momentane Situation liegen klar bei Bombardier», sagt der SBB-Chef in einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende».

Sich selbst macht Meyer beim Debakel um die Pannenzüge kaum Vorwürfe. Er übt aber auch Kritik an den Behindertenorganisationen, die zusätzliche Spezifikationen gefordert hätten. Auf elementare Forderungen ist die SBB allerdings nicht eingegangen. So werden viele Menschen im Rollstuhl die neuen Züge bis 2060 nicht selbstständig benutzen können, weil unter anderem die Einstiegsrampen zu steil sind.

1,9 Milliarden Franken kostet dieser grösste Deal in der Geschichte der SBB. Bislang sei ein Drittel der Zahlung beglichen und mit Bankgarantien abgesichert worden, so Meyer. Abgeschlossen habe man einen «harten Vertrag mit Strafzahlungen, die über das Übliche hinausgehen». Wann alle 59 Züge einsatzfähig sein werden, kann der SBB-Chef nicht sagen. (scl)