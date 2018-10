Salt kämpfte mit Internet-Ausfällen

In mehreren Teilen der Schweiz kämpfte der Mobilnetzanbieter Salt am Sonntag mit einer Internetstörung. Auf dem Internetportal «Allestörungen.ch» häuften sich die Meldungen zu den Ausfällen. Offenbar konnten Abonnentinnen und Abonnenten dass 4G-Netzwerk ihrer Handys nur eingeschränkt nutzen. Eine Nutzerin schrieb: «Seit der Zeitumstellung kein Internet mehr in der Region Zürich.»

Auf der Website von Salt wurde vorerst nicht über die Störung informiert. Mittlerweile hat sich das Unternehmen via Twitter gemeldet.

Hallo. Eine partielle Netzwerkstörung, die sich auf den mobilen Internetzugang einiger unserer Kunden auswirkte, wurde nun behoben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. — Salt Care Crew (@SaltMobile_Care) 28. Oktober 2018

