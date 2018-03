Schweizer fliegen über Ostern wieder nach Istanbul

Lange galt Istanbul als Traumdestination für Wochenendtrips. Bis 2016 ein gescheiterter Putsch und mehrere Terroranschläge in der Stadt ausländische Reisende abschreckten. Im Januar 2016 sprengte sich ein Selbstmordattentäter inmitten einer deutschen Touristengruppe in die Luft. Im Juni 2016 attackierten mehrere Attentäter am Flughafen Atatürk Reisende, 45 Menschen starben. An Silvester erschoss ein Angreifer in einem Edelnachtclub 39 Menschen.

Touristen wählten in der Folge andere Reiseziele: 2016 flogen fast 47 Prozent weniger Schweizer in die Türkei als noch 2015. Die Swiss stellte ihre Flüge nach Istanbul ganz ein. Zuvor war die Airline zweimal pro Tag in die Metropole am Bosporus geflogen. Doch die Talsohle scheint langsam durchschritten: An den Ostertagen ist Istanbul in diesem Jahr wieder die fünftbeliebteste Reisedestination der Schweizer. Das zeigt eine Auswertung der Reisesuchmaschine Momondo.ch.

Fünfmal mehr Buchungen

Demnach haben sich die Suchanfragen für Reisen nach Istanbul in diesem Jahr vervierfacht. Auf den Top-Plätzen noch vor der türkischen Stadt befinden sich London, Porto, Lissabon und Amsterdam. Im letzten Jahr lag Istanbul noch auf Platz 10 dieses Rankings.

Auch TUI-Suisse-Sprecherin Bianca Schmidt bestätigt: Istanbul sei über Ostern gut fünfmal öfter gebucht worden als noch im Vorjahr. Buchungen in die Stadt seien bei TUI Suisse nur im Jahr 2016 eingebrochen. Neben Istanbul sei auch die Südtürkei wieder zurück unter den beliebtesten Destinationen der TUI-Reisenden: 2017 und 2018 zogen Buchungen in die Badeorte deutlich an.

Luft nach oben

Hotelplan berichtet ebenfalls, dass Buchungen von Türkeiferien um rund 180 Prozent zugenommen hätten – besonders für Badeferien in der Südtürkei. Aufgrund des grossen Rückgangs in den letzten zwei Jahren seien diese Zahlen aber immer noch auf einem tiefen Niveau.

Ähnlich tönt es bei Kuoni: Saisonübergreifend gebe es zwar ein leichtes Plus bei den Istanbul-Reisenden. Im Langzeitvergleich bliebe die Nachfrage jedoch noch unterdurchschnittlich, sagt ein Sprecher der Kuoni-Reisebüros. Reisen in die Südtürkei würden allerdings auch bei den Kuoni-Kunden wieder beliebter.

Malediven beliebt

Momondo.ch zufolge zieht nicht nur Istanbul an, auch östliche Reiseziele werden bei den Schweizer Städtereisenden allgemein beliebter: Neben Istanbul seien auch die Suchanfragen nach Belgrad und Budapest deutlich angestiegen. Auf die Top-Plätze der beliebtesten Destinationen der Schweizer Reiseanbieter schaffen sie es aber noch nicht. Bei TUI sind die beliebtesten Städtedestinationen London, Wien und Barcelona.

Langstrecke fliegen Schweizer auf die Malediven: Hier gab es bei TUI ein Buchungsplus von über 30 Prozent. Und dies, obwohl auch hier akut eine politische Krise dazu geführt hat, dass die Regierung den Ausnahmezustand verhängt hat und das Departement für auswärtige Angelegenheiten (Eda) zur Vorsicht rät. (Tages-Anzeiger)