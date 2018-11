Schweizerhalle in deutscher Hand

Basel/Muttenz. Ein Stück Schweizer Industriegeschichte steht künftig unter deutschem Management: Die benachbarten Areale Schweizerhalle von Novartis und der Infrapark Baselland von Clariant in Muttenz werden ab dem kommenden Jahr von der in Madgeburg ansässigen Getec heat & power GmbH betrieben. Das teilten die drei Unternehmen gestern mit.

Auf die Produktion von Novartis und Clariant an dem Standort soll das keinen Einfluss haben, betonen der Basler Pharmakonzern und die Muttenzer Spezialchemieherstellerin. Das direkt an der Autobahn gelegene Gelände ist bei der Fahrt nach Basel unübersehbar das Schaufenster der in der Region ansässigen Industrie. Es umfasst insgesamt 51 Hektar – das entspricht einer Fläche von mehr als 70 Fussballfeldern – und beherbergt Produktionsstätten von weiteren Unternehmen, wie etwa der CABB AG, Bayer oder Basf. Zum Preis und weiteren vertraglichen Details äusserten sich die Unternehmen nicht. Die Pläne des deutschen Energiedienstleisters klingen ambitioniert: Künftig sollen alle Industriepark-Leistungen für die an beiden Standorten angesiedelten Firmen vom deutschen Unternehmen wahrgenommen werden.

Die Energieversorgung, das Management der Gebäude, die Wartung, Logistik, Labortätigkeiten und Abwasserreinigung sowie Abfallentsorgung liegen dann in einer Hand. Ziel ist es laut Angaben von Getec, die beiden getrennten Areale zusammenzuführen und künftig als einen Park zu führen. Auf die Zukunftspläne angesprochen, betont ein Getec-Sprecher die strategische Lage in der Region Nordwestschweiz: So sollen am Standort auch neue Kunden gewonnen werden.

Welche Möglichkeiten sich bieten, untermauern die Angaben von Novartis: Die Grösse des Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsareals in Schweizerhalle beträgt 18,6 Hektar, wovon rund ein Drittel als Bebauungsfläche für die zukünftige Entwicklung des Industrieparks genutzt werden könne. In der Vergangenheit seien nicht mehr benötigte Produktionsgebäude geschlossen und abgerissen worden.

210 Mitarbeiter wechseln

Der Infrapark Baselland umfasst laut Clariant 32 Hektar, wovon fünf Hektar unbebaute Fläche seien. Konkret übernimmt das Unternehmen die bisherige Betreibergesellschaft Infrapark Baselland AG von Clariant mit 210 Mitarbeitern. Novartis unterhält hingegen keine eigene Infrastrukturbetreiberin. Das Pharmaunternehmen verkauft alle Vermögensanteile zum Betrieb des Novartis-Industrieparks an Getec. Das deutsche Unternehmen will die bestehenden Service- und Dienstleistungsverträge fortführen.

Sowohl Novartis als auch Clariant betonen, dass sie sich in Zukunft auf ihre eigentliche Produktion vor Ort konzentrieren wollen.

Der Rückzug aus dem Betrieb der Infrastruktur markiere nicht den Anfang vom Ende des Industriestandorts für Novartis und Clariant. Zum jetzigen Zeitpunkt bestünden laut Novartis keine Pläne, sich zurückzuziehen. Novartis verbleibe als Eigentümerin der Produktionsgebäude am Standort Schweizerhalle, wo 560 Mitarbeiter beschäftigt seien.

Erst im Jahr 2014 nahm Novartis demnach ein neues, 23 Millionen Franken teures Laborgebäude in Betrieb. Clariant will ebenfalls vor Ort bleiben. Das Unternehmen produziert dort Zusätze für die Kunststoffherstellung.

Im Kanton Baselland schlagen die Herzen angesichts des neuen Betreibers am Traditionsstandort höher: Volkswirtschaftsdirektor Thomas Weber (SVP) spricht von einer zukunftsweisenden Entscheidung, die die Voraussetzungen für «einen Industriepark modernsten Zuschnitts» schaffe. (Basler Zeitung)