Seidenhühner als Statussymbol

In Leslie Citroens Unternehmen ist die Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern skandalös: Die weiblichen Küken ihrer meistverkauften Hühnerrasse, des Japanischen Seidenhuhns, verkauft Citroen für jeweils 300 Dollar. Ihnen steht ein paradiesisches Leben mit Auslauf, Biofutter und viel Liebe bevor. Die kleinen Hähne dagegen werden ihr Leben nach ein paar Wochen in einer Metzgerei in San Franciscos Chinatown aushauchen. Weil sie mit ihrer schwarzen Haut und den schwarzen Knochen den Chinesen als Delikatesse gelten, erhält Citroen immerhin noch 10 Dollar für sie.

Der neue Chic

Es sind die zwei Seiten des neuen Chics im Silicon Valley: die Hühner im eigenen Garten. Immer mehr der bestens bezahlten Angestellten von Google, Facebook, Apple und den anderen finden einen Ausgleich zu einem hektischen Tag vor dem Bildschirm in ein paar Momenten mit den eigenen Hühnern. Und dabei sind Hähne eben nicht vorgesehen. So hübsch die Bauernhof-Idylle auch sein mag, das morgendliche Krähen stört die Nachbarn, und die meisten Gemeinden erlauben ohnehin keine Hähne.

Es gibt diesen Trend nicht nur in der Bay Area, auch im Rest der USA und in Deutschland halten immer mehr Privatleute Hühner. Aber das hier ist das Silicon Valley, hier laufen die Dinge ein bisschen anders. Und so kommt es, dass die Hühner selbstverständlich Biofutter bekommen, dass sie Namen tragen und dass sie nicht selten in Luxusställen nächtigen.

«Stellst du dir etwa einen Hühnerstall von Amazon in den Garten, wenn du ein Haus für 15 Millionen hast?»Leslie Citroen, Unternehmerin

«Stellst du dir etwa einen Hühnerstall von Amazon in den Garten, wenn du ein Haus für 15 Millionen hast?», fragt Leslie Citroen. Es ist nicht wirklich eine Frage. Längst haben sich Tischler auf die Wünsche der neuen Kundschaft eingestellt. Ihre Ställe sehen aus wie kleine Landhäuser oder wie romantische Blockhütten, die automatisch das Licht anschalten, ihren Bewohnern frisches Wasser servieren und den Besitzern jederzeit Livevideos aufs Handy schicken.

Kein Problem, dass so ein Stall leicht einmal 20'000 Dollar kostet. Denn er ist ein bisschen mehr als ein Unterschlupf für Hühner: «Diese Menschen haben den grossen Garten, den Pool und die Feuerstelle», sagt Citroen. «Was sie noch brauchen, ist der Hühnerstall.»

Die Hühner-Flüsterin

Citroen ist die Hühner-Flüsterin des Silicon Valley. Zu ihr kommen die Menschen, wenn die Hühner sich untereinander nicht verstehen, wenn sie keine Eier legen oder wenn die Leute sich einfach mal über ihr neues Hobby unterhalten wollen. Bis zu 225 Dollar berechnet sie pro Stunde – und kann sich vor Kunden kaum retten. «Dieses Jahr war einfach durchgeknallt, und es wird immer irrer.» Wuchs ihr Geschäft in den Jahren zuvor um 20 Prozent im Jahr, waren es zuletzt zwischen 30 und 40 Prozent. Da ist ja auch noch der Onlineshop, den sie betreibt, und der eigene Garten, in dem unter blühenden Rosenbüschen Hunderte junge Hühner der verschiedensten Rassen umherlaufen. Citroen fällt es schwer, auf der Holzterrasse mal kurz stillzusitzen, sie ist so energiegeladen, wie man es wohl sein muss, um so ein Geschäft aus dem Nichts aufzubauen.

Ein Strassenschild warnt im Wohnviertel Willow Glen im Silicon Valley vor Hühnern, die über die Strasse gehen. Foto: Alamy Stock Photo

2009 war das, mitten in der grossen Krise. Citroen hatte ihren Job bei einem Bauunternehmen verloren, als sie ihre überzähligen Küken einer seltenen Rasse per Kleinanzeige im Internet verkaufen wollte. Der Ansturm auf das Inserat war so gross, Citroen hätte wohl Hunderte Küken verkaufen können.

Und die Menschen wollten mehr: Futter, Ausrüstung, Ratschläge. Und weil Citroen nicht nur Energie hat, sondern auch pragmatisch ist, baut sie ihr Geschäft immer weiter aus.

Vergleich mit Hunden hört man immer wieder

Einer ihrer Kunden ist George Machun. Als Werbemanager hat er gut verdient und konnte es sich leisten, mit 63 in Rente zu gehen. Machun lebt allein; er hätte alles tun können: um die Welt reisen vielleicht oder sich ein Segelboot kaufen. Aber sein Traum, so erzählt er, war ein anderer: eigene Hühner im Garten. «Es ist noch viel schöner, als ich jemals gedacht hätte», schwärmt er.

Acht Hühnern gehört der ganze grosse Garten seines Hauses in einem wohlhabenden Städtchen eine knappe Autostunde von San Francisco entfernt. Natürlich haben alle einen Namen, «die Tiere haben ja auch eine eigene Persönlichkeit, genau wie meine beiden Hunde», meint Machun.

Den Vergleich mit Hunden hört man immer wieder, wenn man mit Menschen über ihre Hühner spricht. Wenn ein Vogel sterbe, sei das ein trauriger Tag, eine Tragödie, sagen sie, eben wie bei einem Hund. Und so verkauft Leslie Citroen seit einiger Zeit auch Grabsteine für Hühner.

Lachs als Futter ist gerade angesagt

Wenn er nun bei Freunden zum Essen eingeladen ist, bringt George Machun keinen Wein mehr mit, sondern Eier. In einem speziellen Geschenkkarton und jedes versehen mit einem Stempel, der in gewundener Schrift den Namen des Huhns und das Datum nennt.

Wie viele der neuen Hühnerhalter schwört auch Machun, dass seine Eier besser schmecken als die aus dem Supermarkt. Verwundern würde es nicht, schliesslich kriegen die Silicon-Valley-Hühner etwas anderes Futter als die meisten ihrer Artgenossen. Lachs ist offenbar gerade angesagt – weil die Tiere ihn mögen und er dem Eigelb einen schönen Goldton verleiht.

Machun hat jeden Nachmittag um vier eine Verabredung mit seinen Hühnern. Sie warten dann schon aufgeregt darauf, dass er ihnen frische Wassermelone bringt. «Das lieben sie.» Oft beobachtet er die Tiere dann noch lange. «Ich könnte ihnen immer zusehen, sie sind so intelligente, faszinierende Tiere», sagt Machun. Und: «Sie haben viel Gutes in mein Leben gebracht.»

(Redaktion Tamedia)