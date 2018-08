Skigebiet Klosters-Madrisa droht ohne neues Geld das Aus

Kurzentschlossene müssen künftig für eine Tageskarte in den Skigebieten rund um St. Moritz tiefer in die Tasche greifen, Frühbucher hingegen profitieren. Mehr...

In Sachen Winterferien kann die Schweiz preislich in diesem Jahr wieder mit Österreich mithalten. Die Buchungszahlen in den Schweizern Skigebieten steigen wieder an. Mehr...