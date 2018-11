Skywork versteigert Mobiliar

Wer auf der Suche nach einem Souvenir von Skywork ist oder sich für einen Schnäppchenpreis einen Chefsessel kaufen will, der kann nun mitsteigern. Das konkursite Unternehmen hat auf der Internet-Auktionsplattform Ricardo mit dem Verkauf von Mobilien und Flugzeugbestandteilen begonnen.

Ziel des Konkursverwalters ist es, die gemieteten Räume und Flächen von Skywork so schnell wie möglich leeren und verlassen zu können. Es gehe letztlich darum, unnötige Mieten und Entsorgungskosten zu vermeiden.

Die Preise sind teils attraktiv: Ein Bürotisch zum Startgebot von 15 Franken, ein Ledersessel für 100 Franken oder ein Flachbildschirm für 310 Franken. Für Souvenirjäger sind Necessaires mit diversen Cremen im Angebot oder Rettungswesten.

Laufend neue Angebote

Am beliebtesten sind die Airline-Trolleys mit Skywork-Plakette, vermutlich um so ein Gefährt zu Hause zu einem Schnapswagen umzunutzen. Mehrere Dutzend Gebote sind für die Trolleys bereits eingegangen. Die Bieterfrist läuft in den nächsten Tagen ab. Die Verkaufsangebote werden aber laufend ergänzt, wie es heisst.

Separat stehen direkt bei der Firma auf Anfrage auch Flugzeug- respektive Aviatikbestandteile zum Verkauf. Einige Einschränkungen gibt es allerdings: Weder die Konkursmasse von Skywork noch das Konkursamt haften für allfällige Mängel. Und die Käufer müssten die Gegenstände ab Standort übernehmen, schreibt der Konkursverwalter des Unternehmens mit Sitz in Belp.

Angestellte haben Vorrang

Wer will, kann ein hohes Kaufangebot abgeben und sich so solidarisch mit den Konkursgeschädigten zeigen. Die einst gut 100 Angestellten von Skywork haben im August die letzten Löhne erhalten. Nach der Konkurseröffnung am 6. September haben die meisten Beschäftigten einige Tage später die Kündigung erhalten. Nur ein Kernteam ist im Auftrag des Konkursverwalters daran, den Betrieb herunterzufahren.

Die Arbeitslosenentschädigung deckt lediglich 70 oder 80 Prozent des Lohnes, und dies auch erst nach Anmeldung beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum. Inwiefern die restlichen Lohnansprüche aus der Konkursmasse gedeckt werden können, steht noch nicht fest. Denn zuerst sollen die Reste von Skywork zu Geld gemacht werden. Die geschädigten Passagiere und weitere Gläubiger können ihre Forderungen erst später anmelden. (Berner Zeitung)