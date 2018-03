So eroberten Techfirmen die Welt

Wie misst man den Wert einer Firma? Mögliche Grössen sind der Umsatz, die Mitarbeiterzahl oder die Marktkapitalisierung. Ein weltweit anerkannter, einheitlicher Bewertungsmassstab existiert aber nicht. Und so gibt es verschiedene Rankings zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Die einen sehen derzeit Apple vorn, bei den anderen ist es Alphabet (Google) oder Amazon – sicher ist, dass Technologiefirmen einen beispiellosen Aufstieg erlebt haben.

Wie die führenden Listen «Global 2000» des US-Wirtschaftsmagazins «Forbes» und «Global 500» der britischen Wirtschaftszeitung «Financial Times» zeigen, war Technologie im heutigen Sinn vor hundert Jahren noch ein Fremdwort. Vor fünfzig Jahren schaffte es dann erstmals eine Techfirma an die Spitze der wertvollsten Unternehmen, und heute dominieren die Firmen aus dieser Branche regelrecht.

Die fünf grössten Unternehmen der Welt sind heute Technologieunternehmen. Nie zuvor beeinflusste eine Branche und eine derart kleine Anzahl Firmen den Weltmarkt so stark. Vor allem aber ist die Geschwindigkeit verblüffend, mit welcher die Techbranche in kurzer Zeit so stark gewachsen ist. Lange dominierten andere Sektoren die Ranglisten der wertvollsten Unternehmen.

1917: Die industrielle Ära Gründete Standard Oil, das lange zu den wertvollsten Unternehmen weltweit zählte: Der berühmte US-Unternehmer John D. Rockefeller. (Bild: Keystone)

Anfang des 20. Jahrhunderts dominierten Öl und Stahl die Weltwirtschaft. Grosse Firmen wie Standard Oil (des berühmten Unternehmers John D. Rockefeller) und U.S. Steel (des Privatbankiers J. P. Morgan) besassen ein Monopol in ihrem Markt: Standard Oil kontrollierte 90 Prozent allen Öls in den Vereinigten Staaten, U.S. Steel – das notabene als erstes Milliardenunternehmen der Welt galt – 67 Prozent des Stahlmarkts im Land.

Das Oberste Gericht der USA, der Supreme Court, griff ein und setzte die erste Anti-Monopol-Gesetzgebung der USA in Kraft. Rockefellers Ölriese wurde in 34 unabhängige Firmen aufgeteilt. U.S. Steel hingegen kam glimpflich davon und stieg im Jahr 1917 mit 46,4 Milliarden US-Dollar zum wertvollsten Unternehmen der Welt auf. Für die übrig gebliebene Standard Oil of New Jersey reichte es immerhin zum dritten Platz.

1967: Die Hardware-Ära Dank neuartigen Kopierern wie diesem das wertvollste Unternehmen: Thomas J. Watson (links) 1970 als Chef der Techfirma IBM. (Bild: Getty Images)

Fünfzig Jahre später war Öl immer noch wichtig. Standard Oil of New Jersey wurde auf über 106 Milliarden US-Dollar geschätzt und galt damit als fünftwertvollste Firma der Welt. Durch Zukäufe, Umbenennungen und Fusionen sind aus diesen Unternehmen übrigens einige der heute bekannten Ölunternehmen wie zum Beispiel Exxon Mobil (deren Chef Ex-US-Aussenminister Rex Tillerson war) und Chevron hervorgegangen.

Doch Firmen aus anderen Branchen liefen dem Energieriesen damals den Rang ab, allen voran IBM (International Business Machines). Der amerikanische Hersteller von Hardware und Software sowie Dienstleistungen im IT-Bereich war im Jahr 1967 die erste Techfirma an der Spitze der wertvollsten Unternehmen. Dahinter folgten der Telekommunikationskonzern American T&T, der Kamerahersteller Kodak und der Autobauer General Motors.

Dennoch dauerte es noch einige Jahrzehnte bis zum Aufstieg der Techbranche. Voraussetzungen waren die Entwicklung der Heimcomputer in den 80er-Jahren und das Aufkommen des Internets und des World Wide Web in den 90er-Jahren.

2003: Die Computer-Ära Eröffnete 2003 die Computermesse Comdex: Microsoft-Gründer und Chefentwickler Bill Gates. (Bild: Getty Images)

Erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts waren Computer sowohl in beruflichen wie privaten Bereichen allgegenwärtig. Microsoft, der von Bill Gates gegründete Software- und Hardwarehersteller, hatte das Potenzial des aufkommenden World Wide Web zunächst unterschätzt. Mit dem Internet Explorer und dem für Windows 95 entwickelten Portal MSN stieg Microsoft aber zu einem der grössten Unternehmen auf. Im Jahr 2003 wurde es auf fast 297 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Mit Apple und Google wuchsen Microsoft in den folgenden Jahren allerdings starke Konkurrenten aus derselben Branche heran. 2010 wurde Gates’ Unternehmen von Apple als wertvollste Techfirma abgelöst. Die drei Jahre zuvor eingeführte Smartphone-Modellreihe iPhone katapultierte die Firma des mittlerweile verstorbenen Steve Jobs nach oben. 2014 dominierte die Technologiebranche bereits die Rangliste der wertvollsten Unternehmen: Apple belegte Platz 1 , Microsoft Platz 3, und Google landete auf dem 5. Rang .

2017: Die Plattform-Ära Die grosse Vernetzung ermöglicht gezielte Werbung: Facebook-COO Sheryl Sandberg 2012 an einem Event für Marketingexperten. (Bild: Keystone)

Diese Dominanz baute die Technologiebranche in den letzten Jahren weiter aus. 2017 stammten die fünf grössten Unternehmen der Welt aus diesem Sektor: Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon, Facebook. Alle sind mehr als 500 Milliarden US-Dollar wert.

Innovation war beim Aufstieg nur eine Triebfeder. Die fünf Techriesen übernehmen auch regelmässig andere aufstrebende oder bereits konkurrenzfähige Techfirmen und wachsen immer mehr. 2016 zum Beispiel kaufte Microsoft das Karrierenetzwerk Linkedin für mehr als 26 Milliarden Dollar. Facebook wuchs seit seiner Gründung exponentiell, auch, weil es 2012 den Fotodienst Instagram und zwei Jahre später den Nachrichtenservice Whatsapp akquirierte.

Auf diese Weise diversifizieren die Techfirmen ihr Angebot. Amazon, das 1995 als kleine Onlinebuchhandlung anfing, ist heute eines der weltweit umsatzstärksten Internetunternehmen und nicht mehr nur ein Onlinehändler, sondern produziert selber Elektronik und ist in den Bereichen Versand, Musik und Videostreaming präsent. Mit dem (noch ausstehenden) Kauf von Whole Foods will Amazon ausserdem in der Lebensmittelindustrie mitmischen.

Die Techfirmen gewinnen auch an Einfluss und Macht durch die Nutzerdaten, die sie laufend anhäufen, und den Informationsfluss, den sie mitgestalten. Sie kontrollieren, welchen Zugang Werbeunternehmen zu Kundendaten auf ihren ständig wachsenden Social-Media-Plattformen erhalten, und sind so innerhalb zweier Jahrzehnte zu den dominierenden Playern im Weltmarkt geworden. (Tages-Anzeiger)