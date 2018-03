Stadler Rail dementiert Milliarden-Deal im Iran

Der Thurgauer Zughersteller Stadler Rail dementiert einen vermeldeten Milliarden-Deal im Iran. Stadler Rail und die iranische Organisation für industrielle Entwicklung (IDRO) hätten keinen Vertrag zur Zusammenarbeit beim Bau von 960 U-Bahn-Waggons für den Iran unterzeichnet. Es gebe lediglich eine Ausschreibung, aber keinen Vorentscheid und keinen Vertrag, sagte die Sprecherin von Stadler Rail gegenüber der Nachrichtenagentur sda am Freitagmorgen.

Zuvor hatte die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna berichtet, ein entsprechender Vertrag sei in Teheran besiegelt worden. Der Auftrag soll einen Umfang von umgerechnet rund 1,3 Milliarden Franken haben. Auch die Schweizer Botschaft im Iran vermeldet auf Twitter die neuen Züge. Gemäss Irna werden dereinst 728 Waggons in der iranischen Hauptstadt Teheran und 232 im Millionen-Vorort Karadsch rund 50 Kilometer westlich der Hauptstadt verkehren.

On the margin of the 1st Iranian-Swiss Joint Economic Commission meeting in Tehran, a major infrastructure deal was signed. By the end of 2020, Iranian will enjoy Swiss metro trains.https://t.co/JIxvzyO4ES pic.twitter.com/0wDwFLw0z7