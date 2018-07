Swiss führt Tomatensaft in der Economyclass ein

Tomatensaft ist für viele ein Getränk, das sie nur im Flugzeug trinken. Dort gehört es oft «aber einfach zum Reiseerlebnis dazu» – ergab eine Umfrage von Austrian Airlines. Die Swiss bot das rote Gemüsegetränk Passagieren auf Europaflügen bislang nur in der Businessclass an. Economy-Reisenden konnten Tomatensaft nur auf längeren Strecken, etwa nach Moskau und St. Petersburg, bestellen.

Ganz zum Unmut der Passagiere: Mehrere Leser berichteten baz.ch/Newsnet von Fluggästen, die versucht hatten, auf Europaflügen in der Economyklasse Tomatensaft zu bestellen. Ohne Erfolg.

Auch auf sozialen Medien beschweren sich Nutzer: «Die Swiss bietet auf Kurzstreckenflügen nicht einmal Tomatensaft an. Meiner Meinung nach disqualifiziert sie sich, sich überhaupt Airline nennen zu dürfen», schrieb ein Nutzer auf Twitter.

Vielfacher Kundenwunsch

Knapp einen Monat nach der Berichterstattung von baz.ch/Newsnet reagiert die Swiss nun: Ab dem 1. August wird auf allen Europaflügen ab Zürich Tomatensaft in der Economyclass serviert. Die Airline erklärt die Anpassung mit der «besonders grossen Beliebtheit von Tomatensaft an Bord und auf vielfachen Kundenwunsch».

Bei der Swiss-Schwester Austrian Airlines kommen Tomatensaft-Liebhaber bereits auf ihre Kosten: Hier können Kunden diesen gratis und auf fast allen Strecken in jeder Buchungsklasse bestellen. Nur auf sehr kurzen Inlandflügen würde man auf Tomatensaft verzichten, sagt ein Sprecher.

Umfrage Tomatensaft im Flugzeug... ... gehört einfach zu einem guten Service.

... brauche ich nicht.

598 Stimmen ... gehört einfach zu einem guten Service. 51.7% ... brauche ich nicht. 48.3%



Bei Ryanair verzichtet man derweil ganz auf den Verkauf von Tomatensaft, Easyjet-Passagieren wird dieser an Bord zwar angeboten, die Kunden müssen aber zahlen. Eine Dose «Big Tom Tomato Juice» von 250 Millilitern kostet 2.50 Euro (rund 2.90 Franken).

Anderer Geschmack in der Luft

Tomatensaft ist in der Luft besonders beliebt. Aussagen der Swiss zufolge liegt das daran, dass Tomaten Träger des Umami-Geschmacks seien. Als Umami werden würzige Noten bezeichnet. Diese gelten als die fünfte Dimension des Geschmacks neben salzig, süss, bitter und sauer. «Da die Geschmacksnerven in der Luft allgemein weniger wahrnehmen als am Boden, haben die Passagiere ein besonders starkes Bedürfnis nach etwas vergleichsweise besonders Würzigem», erklärt Swiss-Sprecherin Sonja Ptassek.

Eine Testreihe des Fraunhofer-Instituts im Auftrag der Lufthansa hatte ergeben: Tomatensaft sei am Boden geschmacklich als erdig und muffig beschrieben worden. «Unter Kabinendruck traten hingegen angenehm fruchtige Gerüche und süsse, kühlende Geschmackseindrücke in den Vordergrund», so die Forscher. Entsprechend hoch ist der Konsum in der Luft: Einer Auswertung von Austrian Airlines zufolge werden pro Jahr 180'000 Liter Tomatensaft auf ihren Flügen getrunken. (Tages-Anzeiger)