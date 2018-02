Verspätete Flüge: Airports im Vergleich

Flugverspätungen oder -ausfälle sind ärgerlich: Nicht selten führen sie bei Reisenden zu Wutausbrüchen am Gate, Diskussionen am Schalter oder Beschwerden. Wer vom Flughafen Zürich startete, musste im letzten Jahr auf jedem fünften Flug eine Verspätung oder eine Annullierung hinnehmen. Das zeigt eine Auswertung des Fluggastrechtportals Airhelp zeigt.

Damit ist Zürich allerdings gar nicht schlecht unterwegs, wie die Aufstellung zeigt. Airhelp hat den Flugverkehr der zehn grössten Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewertet. Der Zürcher Flughafen belegt bei der Pünktlichkeit den vierten Platz. Rund 22 Prozent aller Flüge waren im Jahr 2017 mindestens 15 Minuten verspätet oder fielen aus. Sprich: 23'299 hoben zu spät ab, 959 wurden ganz gestrichen.

Genf schneidet schlechter ab

Der zweite aufgeführte Schweizer Flughafen ist Genf: Hier lag der Anteil unplanmässiger Flüge bei etwas über 23 Prozent. Flüge waren allerdings eher verspätet, als dass sie ganz gestrichen wurden: Hier fielen 657 Flüge aus.

Philippe Strässler von Airhelp hat lobende Worte für den Flughafen der Limmatstadt: «Obwohl es am Zürcher Airport stets ein hohes Flugaufkommen gibt, verzeichnete der Flughafen im Jahr 2017 im Vergleich zu den anderen grossen Flughäfen aus der Dach-Region gute Pünktlichkeitswerte», so Strässler. «Das spricht für eine hervorragende Koordination vor Ort.»

Tegel mit den meisten Problemen

Nicht so rund lief es am Berliner Flughafen Tegel: Hier waren 29 Prozent der Flüge verspätet oder fielen aus. Auf den unteren Rängen folgen der Flughafen Frankfurt am Main, Düsseldorf und Hamburg.

In Frankfurt kam es zu den meisten Flugausfällen: 2375 Flüge wurden gestrichen. Am glattesten lief es am Flughafen Stuttgart: Hier hoben nur rund 18 Prozent aller Flüge mindestens 15 Minuten verspätet ab oder fielen aus.

Ausreden bei Schadenersatzforderungen

Bei Verspätungen von mehr als drei Stunden, Nichtbeförderung oder Annullierung eines Flugs haben Passagiere laut EU-Recht Anrecht auf eine Entschädigung. Insgesamt hatten im letzten Jahr 276'000 Passagiere, die von Schweizer Flughäfen aus reisten, Anspruch auf Schadenersatz. Ihre Flüge waren von Ausfällen oder Verspätungen betroffen. Das ergibt eine Auswertung von Airhelp.

Um sich vor den Schadenersatzzahlungen zu drücken, bringen Fluggesellschaften die irrwitzigsten Geschichten an. In Deutschland behauptete eine Airline derweil, der anspruchstellende Fluggast existiere gar nicht. Das Gegenteil konnte bewiesen werden, indem der Boardingpass der Person vorgelegt wurde.

Eine Fluggesellschaft aus Grossbritannien meldete wiederum, ihre Verspätung sei durch einen medizinischen Notfall an Bord zustande gekommen. Der Fall ging bis vor Gericht. Dort stellte sich heraus, dass mit dem «medizinischen Notfall» ein Gast mit Verdauungsproblemen gemeint war, der auf einer Bordtoilette für einen unappetitlichen Zwischenfall gesorgt hatte. Obwohl es an Bord andere WC gab, entschied sich der Pilot, den Flug zu verschieben, bis die Toilette gereinigt war. (Tages-Anzeiger)