Vor den Läden bilden sich lange Schlangen, Bodyguards führen Einlasskontrollen durch, die Londoner Stadtverwaltung drohte, eine Filiale dichtzumachen: Der Hype um die Skatermarke Supreme kennt keine Grenzen. Viele Marken wollen ein Stück vom Kuchen abhaben: Zum ersten Mal in der 160-jährigen Firmengeschichte kooperierte etwa Louis Vuitton mit einem anderen Label, mit Supreme.

Lacoste, Rimowa und Clarks sind weitere Kooperationspartner. Sogar Zeitungen kooperieren mit dem Brand: Die «New York Post» druckte zuletzt das Logo der Skatermarke auf ihrer Front ab. Ein Erfolg mitten in Zeiten von sinkenden Auflagen und Medienkrise: Fans kauften die Kioske leer, Ausgaben werden derzeit für Preise bis zu 30 Euro auf eBay gehandelt.

«Das ist einfach nur Prostitution»

Nur einer will nicht: Birkenstock. Das Unternehmen, das traditionell nicht unbedingt für Coolness, sondern für Gesundheitslatschen steht, hält nichts von solchen Kooperationen. CEO Oliver Reichert sagte gegenüber dem US-Magazin «The Cut»: «Es hat keinen Vorteil für uns. Das ist einfach nur Prostitution.»

Auch eine Anfrage des Kultlabels Vetements lehnte Reichert ab. Dieses wollte ebenfalls sein Logo auf Birkenstock-Schuhe drucken. «Ich wollte nur mit Birkenstock arbeiten, weil seine Schuhe so bequem sind», sagte Demna Gvasalia, Kreativdirektor von Vetements dem US-Magazin «The Cut». Reichert begründete seine ablehnende Haltung damit, dass Birkenstock keine weiteren Aufträge brauche. Wegen der hohen Nachfrage müsse es vom Frühsommer noch einen Auftrag für zwei Millionen Paare erfüllen.

«Halte nichts von Influencer-Marketing»

Ohnehin hält Birkenstock-Chef Reichert nicht viel von neuen Werbeformaten: «Von Influencer-Marketing halte ich gar nichts, das ist auch nichts anderes als Product Placement», sagte er zuletzt dem «Handelsblatt». «Für Produktwerbung in den sozialen Medien stellen wir deshalb keine Checks aus, und Gratisprodukte für VIPs gibts bei uns auch nicht», so Reichert. Natürlich freue man sich aber über jeden Birkenstock-Träger, der die Schuhe aus Überzeugung anziehe und das teile.

Bezüglich Mode sagt Reichert zu «The Cut»: «Mode ist mir scheissegal. Mode ist, pfffttt, was ist Mode?» Auch Birkenstock-Gründer Karl Birkenstock beschreibt er als Mann, der Design hasse. Ihm sei es immer nur um Funktionalität gegangen.

Ganz so eng scheint es das Gesundheitsschuh-Unternehmen allerdings mit seinen Vorsätzen nicht zu nehmen. In New York feiert das Label dem «Manager Magazin» zufolge Promi-Partys mit DJs und Influencern. Ausserdem arbeite die Firma mit Designern zusammen und präsentiere jeweils neue Modelle zu Modemessen.

