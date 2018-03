Wenn dreckige Wäsche weiterversandt wird

Die Sporthose ist getragen, die Bluse hat Make-up-Ränder: Gratis-Retouren sind bei Onlineshops eigentlich Standard. Immer wieder versuchen Kunden allerdings auf bizarrste Art und Weise, Geld für benutzte Kleidungsstücke zurückzuerhalten. Die «Welt» berichtet gar von einer zurückgeschickten Skijacke, in der noch der Skipass steckte.

Im Onlinemodehandel liegt die Retourenquote bei den meisten Händlern bei über 50 Prozent. Entsprechend viel Ware muss von Mitarbeitern der Onlinehändler überprüft werden. Offenbar wird die fehlerhafte Ware nicht in allen Fällen aus dem Verkehr gezogen, sondern teilweise sogar weiterverschickt.

Die meisten Artikel werden weiterversandt

baz.ch/Newsnet berichteten mehrere Kunden, bei Onlinebestellungen verschmutzte Kleidungsstücke zugeschickt bekommen zu haben. Der deutsche «Stern» schreibt von «fiesem Schweissgeruch und Make-up-Spuren», die Zweifel aufkommen liessen, ob Kunden neue und ungetragene Ware erhalten haben. Eine Kundin fand in einer bestellten Handtasche gar eine Zwiebelmettwurst: Wohl ein Einkauf einer vorherigen Empfängerin. Auf Twitter lässt eine Frau ihrer Wut über eine Zalando-Bestellung freien Lauf, die offenbar stinkend bei ihr ankam:

Eine Studie des Detailhandelsforschers EHI Retail Institute hatte zuletzt gezeigt, dass Onlinehändler nur rund 70 Prozent der retournierten Ware weiterverkaufen können. Dies betrifft allerdings alle Branchen, nicht nur die Textilbranche. Für die Studie hat EHI 105 Onlinehändler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt. Im Textilien-Bereich rechne er mit einem Ausschuss von 2–3 Prozent, sagt Patrick Kessler, Präsident des Verbands des Schweizer Versandhandels. Sprich: Nur ein geringer Teil wird aus dem Verkehr genommen und nicht wieder weiterversandt.

Defekte Stücke kommen ins Outlet

Doch was passiert mit Ware, die von den Kunden in nicht einwandfreiem Zustand zurückgeschickt wird? Schweizer Onlinehändler oder ausländische Händler, die in die Schweiz liefern, geben sich bedeckt. Ob Kleidungsstücke vor dem Weiterversand gewaschen oder gebügelt werden, wie es in gewissen Berichten heisst, wollen sie nicht kommentieren. Verbandspräsident Kessler sagt allerdings, gewisse Unternehmen nutzten Dampfautomaten, um die Kleidung für den Versand wieder herzurichten.

Die Onlinehändler versichern derweil, dass es kaum Probleme mit verschmutzten oder defekten Rücksendungen gebe. Zalando, laut dem Beratungsunternehmen Carpathia nach Digitec.ch mittlerweile zweitgrösster Onlineshop der Schweiz, lobt seine Kunden. Sie schickten die Artikel in der Regel in einwandfreiem Zustand zurück. Nur in wenigen Ausnahmefällen könnten Artikel nicht wieder verkauft werden.

«Artikel mit kleineren Mängeln, wie einem fehlenden Knopf, können wir zudem rabattiert weiterverwerten, zum Beispiel in einem unserer Outlets», sagt Sprecherin Katharina Heller. Gleichzeitig versuche man bei Zalando allerdings, Retouren zu reduzieren, die durch eine bessere Produktbeschreibung oder -darstellung hätten vermieden werden können.

Socken und Unterwäsche werden nicht weiterverschickt

Auch von Digitec Galaxus, die auf Galaxus.ch eine Kategorie «Fashion» führt, heisst es: Fast alle retournierten Kleidungsstücke befänden sich in einwandfreiem Zustand. Nur in Einzelfällen seien zurückgeschickte Kleider kaputt oder stark verschmutzt, sagt Sprecherin Norina Stricker. «Diese Artikel entsorgen wir, da wir unseren Kunden Neuware und keine Secondhand-Kleider versprechen.» Hygieneartikel, Socken und Unterwäsche seien von der Rückgabe ausgeschlossen.

Bilder: Im Zentrallager des Onlinehändlers

Digitec Galaxus gibt Einblick, wie Stücke für den erneuten Versand kontrolliert werden: «Wir prüfen Kleidung direkt am Eingang der Retoure. Wenn das Kleidungsstück frisch und sauber ist, legen wir es zusammen und lagern es wieder ein», so Stricker. Bei der Zusammenstellung und Verpackung von Kleidungsstücken für den Versand findet ihr zufolge eine Sichtkontrolle statt, die erkennbar mangelhafte Ware vom Versand ausschliesse.

H&M sammelt in Lager in Norditalien

H&M berichtet baz.ch/Newsnet von einem ähnlichen Vorgehen: Aus der Schweiz zurückgeschickte Kleidung würde in einem Lager in Norditalien gesammelt. Dort wird sie laut einer Sprecherin begutachtet und es wird entschieden, ob sie die Kriterien einer Rücksendung erfüllt und ob sie einem weiteren Kunden zugeschickt werden kann. Wie viele Kleidungsstücke defekt retourniert werden, will H&M nicht angeben.

Amazon, der in der Schweiz mit Mode Branchenexperten zufolge bereits bis zu 75 Millionen Franken umsetzt, möchte zur Handhabung von Rücksendungen in seinem Modegeschäft keine Auskunft geben. Bekannt ist, dass Amazon bei seinen Kunden zuletzt gar auf gewisse Rücksendungen verzichtete. Produkte mit einem Warenwert von 20 Euro müssen laut einem Bericht von Nutzern oftmals nicht mehr zurückgeschickt werden, obwohl das Geld für den Kauf zurückerstattet wird.

10 Euro pro Rücksendung

Das dürfte mit dem Preis für Retouren zu tun haben. Händlern entstehen dabei oft hohe Kosten, besonders wenn sie den Kunden Gratis-Rücksendungen anbieten. Bei kleineren Produkten lohnt sich offenbar die Rücksendung oftmals nicht. Laut EHI sind für die Händler mit jeder Retoure im Schnitt Kosten von 10 Euro verbunden. Das deckt sich mit einer Studie von Statista. Ein Grossteil dieser Gelder geht für die Prüfung, Sichtung und Qualitätskontrolle der Artikel drauf. Kleider müssen auf Gebrauchsspuren untersucht werden. Ausserdem müssen Händler überprüfen, ob die Ware mit der Retourenanmeldung übereinstimmt.

Dennoch scheinen diese Beträge für die meisten grösseren Händler kein Problem zu sein, sagt Verbandspräsident Kessler, «sonst würden Onlinehändler ja keine Gewinne machen». Er merkt an, dass im Textilbereich die Brutto-Margen im Vergleich zu Heimelektronik höher seien. Das biete einen gewissen Spielraum für eine grosszügigere Retourenpolitik.

Retourenquote in stationärem Handel höher

«Retouren gehören im Textilbereich einfach dazu, ansonsten würde niemand mehr bestellen», so Kessler. Was oft vergessen ginge, sei, dass die Retourenquote im stationären Handel oft sogar höher sei als im Onlinegschäft: «Wie viele der anprobierten Kleidungsstücke landen wirklich an der Kasse? Wahrscheinlich sind es im Schnitt keine 25 Prozent. Das mache eine Retourenquote von 75 Prozent.» (Tages-Anzeiger)