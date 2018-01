Wer in der Schweiz den Zug benutzt, soll schon in naher Zukunft weniger dafür bezahlen müssen. Dies kündigt SBB-Chef Andreas Meyer an. «Wir senken die Preise in diesem Jahr punktuell bei gewissen Sortimenten», sagt Meyer gegenüber dem «Beobachter».

Wegen der Mehrwerststeuersenkung sollen die Preismassnahmen sogar noch über das hinausgehen, was der Preisüberwacher auf Anfang Jahr durchgesetzt hatte. Details dazu will die SBB jedoch erst in den kommenden Wochen verraten.

Konkurrenz durch Busverbindungen

Die angekündigten Senkungen geschehen wohl nicht zuletzt wegen des wachsenden Konkurrenzdrucks. Die Preisoffensive der SBB dürfte als Reaktion auf günstige Busverbindungen zu verstehen sein, die ihr Angebot in der Schweiz laufend ausbauen.

Eine erste Spar-Aktion hat die SBB bereits für Februar angekündigt. Während des ganzen Monats wird das tägliche Kontingent an Sparbilletten im Online- oder Mobile-Shop markant erhöht. Damit steigt für Reisende die Möglichkeit, ein Sparbillett für die gewünschte Strecke zu finden. (chi)