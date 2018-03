Die Basler Kantonalbank (BKB) hat ein gutes Jahr 2017 hinter sich: Der Geschäftsertrag wuchs stärker als der Aufwand; so stieg der Jahresgewinn: Mit unter dem Strich 160,1 Millionen legte der Konzern 16,4 Prozent zu.

Die Basler Bank habe «zu alter Stärke zurückgefunden», sagte Finanzchefin Simone Westerfeld am Donnerstag vor den Medien. Mit dem Abschluss der fünfjährigen Strategieperiode habe sie 2017 Probleme überwunden, sagte CEO Guy Lachapelle - gelitten hatte das BKB-Renommée unter unversteuertem Geld, dem ASE-Betrugsfall und illegalem Eigenhandel.

Für 2017 weist das BKB-Stammhaus, das zusammen mit der Tochter Bank Cler den BKB-Konzern bildet, einen Jahresgewinn von 118,3 Millionen Franken aus, was einem Plus von 26,9 Prozent entspricht. Zieht man einmalige Pensionskassenkosten von 15,7 ab, welche die Bank dabei ausklammert, steigt der Gewinn um 10,0 Prozent auf 102,6 Millionen. Entsprechend stieg die Ausschüttung an den Kanton Basel-Stadt um 10 Prozent auf 77 Millionen.

2017 ging es allen Sparten des BKB-Stammhauses gut: Das Zinsgeschäft als Haupt-Standbein legte netto um 1,7 Prozent zu auf 187,5 Millionen Franken. Dies ist mehr Hypotheken und Opportunitäten der Nationalbank-Negativzinsen zu verdanken. Der Erfolg im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg um 3,7 Prozent auf 69,7 Millionen.

Den grössten Sprung machte der Erfolg aus dem Handelsgeschäft: Dieser legte um 43,3 Prozent zu auf 91,5 Millionen. Profitiert habe man von Absicherungsgeschäften von Kunden, sagte Finanzchefin Westerfeld. Der übrige ordentliche Erfolg stieg um 15,2 Prozent auf 62,9 Millionen, vor allem wegen der aufgestockten Cler-Beteiligung.

Konzern baut um

Der BKB-Konzern weist derweil einen Jahresgewinn für 2017 von 186,2 Millionen Franken aus, was einer Steigerung um 35,4 Prozent gleichkommt. Auf Konzernebene betragen die Sondereinlagen für die Pensionskasse 26,1 Millionen, sodass der darum reduzierte Gewinn bei real 160,1 Millionen liegt. Dies bedeutet ein Plus von 16,4 Prozent.

Der BKB-Konzern hatte die Sondereinlagen in ihre Pensionskasse im September angekündigt. Konkret geht es um eine Senkung des technischen Zinssatzes, die höhere Vorsorgeverpflichtungen bringt. Tochter Cler - die frühere Bank Coop - hatte die Zahlen am 8. Februar publiziert; ihr Gewinn sank wegen der Neupositionierung und den Pensionkassen-Kosten.

Die Konzern-Bilanzsumme stieg um 5,9 Prozent auf 40,8 Milliarden Franken. Die Gewinnsteigerung gelang bei Investitionen von 88,6 Millionen in den Filialen-Umbau und ins digitale Geschäft. Für 2018 will laut Lachappelle immer noch «sehr hohe» 54 Millionen investieren.

«Noch Potenzial» sieht er bei Prozessen und Effizienz. Dies bedeute keinen Personalabbau, sagte Lachappelle - Stammhaus und Tochter zusammen beschäftigten 1244 Personen, 15 mehr als im Vorjahr. Im Gegenteil brauche die Bank mehr Kompetenz und Ressourcen für ihre Digitalisierung, also eher mehr Leute.

Ziel handliche Bank

Seit 2017 sei die virtuelle BKB-Filiale online, heuer folge die Videoberatung und 2019 starte man eine Art «Labor» für neue Ertragsmodelle, allenfalls mit Partnern wie etwa Versicherungen, sagte Lachappelle weiter.

Seine Bank müsse attraktive Filialen unterhalten und gleichzeitig den zunehmend online aktiven Kunden Dienstleistungen komfortabel anbieten - zum Beispiel gebe heute die Kundschaft vor, wann sie welches Geschäft abschliessen will. Was dies für Folgen für die Arbeitsbedingungen bei der Bank hat, sei noch unklar. Lachappelle sprach von einem mobile-first-Ansatz. In eine Filiale komme ein Kunde vielleicht einmal im Jahr; das Mobiltelefon hingegen habe er ständig in der Hand - also müsse die Bank da sein.

2018 jedenfalls strebt die BKB im Stammhaus einen Gewinn von über 98 Millionen Franken an, bei einem Ertrag über 380 Millionen. Auf eine sanfte Zinswende ist sie laut Westerfeld vorbereitet. Im Übrigen hofft die BKB erneut, den USA-Steuerstreit im laufenden Jahr endlich abhaken zu können. Die Rückstellungen dafür von 100 Millionen blieben seit 2013 unverändert. (amu/sda)