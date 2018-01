Donald Trump wohnt an der Baslerstrasse

Er kommt. Und alle schweigen. Aber das Schweigen ist offensichtlich. Man erkennt es daran, dass plötzlich auf bestimmten Strassen Betonelemente auftauchen, die ein paar Momente vorher noch nicht da waren. Das eine oder andere zusätzliche gepanzerte Fahrzeug, mehr Knöpfchen in den Ohren von Männern, die immer genau in die andere Richtung schauen als dahin, wo es eigentlich interessant ist. Etwas weniger Wirtschaft, etwas mehr Politik und mehr NGOs, Bill Gates, der gerade vorbeihuscht, obwohl er nicht auf der Teilnehmerliste des Weltwirtschaftsforums in Davos stand.

Im Kongresszentrum verändert sich das Bild ebenfalls. Auch hier mehr Sicherheitspersonal, obwohl es nach all den Sicherheitschecks eigentlich gar nicht mehr nötig wäre. Die aktuellen und auch viele gewesene Antriebsräder der Weltpolitik rollen herum – John Kerry, Kofi Annan, Tony Blair, David Cameron. Bundesrat Ueli Maurer hat sich am Morgen mit US-Finanzminister Steven Mnuchin getroffen, dafür hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker seinen Besuch kurzfristig abgesagt.

Lokalpolitik gewinnt

Auf der Gemeinde Davos ist man entspannt. Nein, Landammann Tarzisius Caviezel habe nichts zu tun mit dem Trump-Besuch, den chinesischen Ministerpräsidenten habe man letztes Jahr ja auch problemlos im Griff gehabt, der Tag sei voll mit Sitzungen mit Vertretern des Kantons, heisst es seitens der Gemeinde. Lokalpolitik gewinnt gegen Weltpolitik.

Die Meinungen über Trump im Kongresszentrum sind geteilt. Einige Teilnehmer reisen früher ab. «Er nimmt so viel Raum ein, dass ohnehin über nichts anderes geredet wird», heisst es etwa. Dagegen wollen andere sich die Gelegenheit auf keinen Fall entgehen lassen, ihn mal echt und lebendig zu sehen, und bleiben länger. Allerdings: viel wird nicht von ihm erwartet: «The bar is very low», heisst es hinter vorgehaltener Hand seitens von WEF-Offiziellen. Er kann eine gescriptete Rede halten, nicht zu weit davon abweichen und sich damit dem versammelten Publikum als Staatsmann präsentieren. Damit hätte er das Soll schon übererfüllt. Auf der anderen Seite wird betont, dass er nicht bei allem unrecht habe. Aber da er als Person dermassen polarisiere, werde automatisch alles reflexartig verurteilt, was aus seiner Regierung komme.

Wessen Schutzzölle?

So haben sich viele liberale US-Medien und auch Dutzende von WEF-Teilnehmern lauthals darüber aufgeregt, als die US-Regierung Anfang Woche Strafzölle auf chinesische Solarpanels ankündigte. Dass die EU selber höhere Strafzölle auf chinesische Panels erhebt als die USA jetzt angekündigt haben, ging im Gedröhn unter. Doch Protektionismus ist Protektionismus. Ob man nun die heimische Kohleindustrie schützt oder die heimische Solarindustrie, das spielt keine Rolle. Am Ende werden wohl beide nicht überleben, Schutzzölle hin oder her. Solche Dinge lassen Donald Trumps ewiges Klagen über die Voreingenommenheit der Medien und der Öffentlichkeit nicht mehr ganz so abwegig erscheinen.

Auch über die Residenz in Davos von Donald Trump wird nichts gesagt – dabei ist mittlerweile ziemlich klar, dass er im Hotel Intercontinental absteigen wird. Das Hotel erfüllt die Anforderungen der US-Sicherheitsleute, weil es alleine steht und von allen Seiten einfach abzusichern ist.

Ursprünglich stand an dieser Stelle, wie fast an allen sonnigen, nach Süden gerichteten Stellen in Davos, ein Lungensanatorium, die «Basler Heilstätte». Die Klinik war 1895 eröffnet worden, finanziert von den Kantonen, Exponenten des «Daigs» und der GGG, der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige. 1985 wurde die Klinik endgültig geschlossen.

Die Adresse ist geblieben

Die Klinik bildete jahrzehntelang einen Basler Fixpunkt in der alpinen Welt. So baute 1934 das Basler Schützenbatailon 5 in unmittelbarer Nähe auf der anderen Seite des Davosersees das Von-Sprecher-Haus. Es wurde nach dem verstorbenen Bündner Generalstabschef Theophil von Sprecher benannt und diente Generationen von Basler Schulkindern als Basis für ihre Skilager.

Das Intercontinental, gebaut nach Plänen von Sir Norman Foster, wurde erst 2013 eröffnet, 28 Jahre nach der Schliessung der Klinik. Nur die Adresse erinnert noch an die Basler Vergangenheit. Es liegt an der Baslerstrasse. Und da steigt Trump ab. (Basler Zeitung)