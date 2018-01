Ein Rockstar und seine Führungsprinzipien

Der Chrystal Award war Sir Elton John beim Weltwirtschaftsforum in Davos sicher. Die Auszeichnung erhält der englische Superstar für sein Engagement im Kampf gegen HIV. Die Elton John Aids Stiftung wurde bereits 1992 gegründet.

Jetzt hat der Popstar auch seine fünf Führungsprinzipien verraten. Als seine erste Lektion nennt Elton John die Suche nach Leidenschaft. Da habe er Glück gehabt, weil er bereits mit drei Jahren seine Liebe zur Musik entdeckt habe, schreibt der Sänger in einem Text auf der Website des Weltwirtschaftsforums. Dank Elvis Presley. «Als ich ihn hörte wusste ich, dass ich auch so etwas machen wollte, obwohl mein Vater strikt dagegen war», so Elton John.

Eine Musikkarriere galt damals als skandalös. Doch Erfolg und Ruhm stürzten Elton John in eine Krise. «Ich begann, mich in einem Exzess von Drogen und Alkohol aufzulösen», blickt Sir Elton zurück, «der Ruhm erwies sich als Fluch, weil ich abscheulich, egoistisch und realitätsfremd wurde». Das habe ihn zur zweiten Lektion geführt, dass man mit «moralischer Integrität Erfolg und Versagen» überleben könne. Die dritte Erkenntnis lautet, dass man sich ändern kann, und die Zukunft in den eigenen Händen liegt.

Nichts Mächtigeres als «Menschlichkeit»

Elton John, der mit 450 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikern weltweit zählt, nennt als Schlüsselmoment seine Begegnung mit dem US-Teenager Ryan White, der in den 80er-Jahren an Aids erkrankte und massiver Diskriminierung ausgesetzt war.

Am WEF für sein Engagement geehrt: Musiker Sir Elton John mit IWF-Direktorin Christine Lagarde am WEF in Davos. (Bild: Denis Balibouse, Reuters)

White starb im April 1990 im Alter von 19 Jahren an den Folgen der Krankheit. Sir Elton trat bei der Beerdigung auf. Ryan White und die Anmut, mit der die Eltern Stigmatisierung und Hass ertrugen, hätten ihm selber geholfen, von seiner Drogenabhängigkeit loszukommen und seine Aids-Stiftung zu gründen, schreibt Elton John in seiner WEF-Botschaft. Fortan habe er Organisationen im Kampf gegen Aids unterstützt und dadurch Anerkennung gewonnen. Das sei die vierte Lektion gewesen, dass es nichts Mächtigeres gebe als die «Anerkennung von Menschlichkeit».

Dies sei keine Platitüde, schreibt der Komponist, seine fünfte Erkenntnis sei, dass Hoffnung und Fortschritt zum Triumph werden könnten. Bei seinen Konzerten in Tel Aviv habe er Juden, Araber, Christen und Muslime zusammen erlebt, im selben Geist und Freude an der Musik. Der Sänger warnt auch vor Rückschritten – etwa bei der Versorgung der Ärmsten und Schwächsten in der Gesellschaft. Ungerechte Migrationsgesetze trieben Menschen in den Untergrund, Rassismus und Gewalt seien auf dem Vormarsch, schreibt Sir Elton, und die hart erkämpften Bürgerrechte der LGBT-Gemeinschaft in Gefahr. (Tages-Anzeiger)