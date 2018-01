BaZ: Donald Trump ist in der Schweiz. Was empfinden Sie?

Adolf Ogi: Endlich kommt wieder einmal ein amerikanischer Präsident zu uns. Barack Obama ist seinerzeit auf seinen Europa-Reisen stets über die Schweiz hinweggeflogen, George W. Bush ebenfalls. Nur wenige Präsidenten haben unserem Land, immerhin ein grosser Investor in den USA, ihre Aufmerksamkeit geschenkt. Umso schöner ist es, dass Donald Trump nun hier ist.

Sie haben vor 18 Jahren den damaligen Präsidenten Bill Clinton am WEF in Davos empfangen. Wie verlief diese Begegnung für Sie?

Ich hatte einen kleinen Vorteil, da ich Bill Clinton bereits 1999 im Weissen Haus getroffen hatte. Ich nahm an einer Konferenz im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden teil, als Bundes-Vizepräsident. Alle anderen Teilnehmer waren Präsidenten oder Ministerpräsidenten. Nach der Konferenz gab es ein Nachtessen. Am Ende wurden die Teilnehmer abgeholt – die wichtigsten zuerst, während ich auf mein Fahrzeug warten musste. Da sagte Clinton zu mir: «Dolfi, stay! –Dölf, bleib doch noch ein bisschen!» Wir tranken ein paar Gläser zusammen. Als ich Clinton dann in Davos empfing, stimmte die Chemie zwischen uns. Wir brauchten kein Warm-up.

Wie würden Sie vorgehen, wenn Sie noch Bundespräsident wären und Donald Trump zum ersten Mal begegnen würden?

Ich würde mir sagen: «You never get a second chance to make a first impression – du bekommst nie eine zweite Chance, um einen ersten guten Eindruck zu machen.» Man muss also schon in den ersten fünfzehn, zwanzig Sekunden für den Gesprächspartner interessant sein. Man darf sich niemals unterordnen, man muss sich auf Augenhöhe begegnen. Und man muss die richtige Rhetorik wählen, die richtige Mimik, die richtige Gestik.

Wie macht man das konkret? Haben Sie vor dem Meeting geübt wie ein Sportler, der sich mental auf den Start und die Rennstrecke einstimmt?

Nein. Entweder man kann es oder man kann es nicht.

Aber Mimik und Rhetorik lassen sich doch bis zu einem gewissen Mass auch trainieren? Politiker werden ja heutzutage darin oft geschult.

Klar, und natürlich musste auch ich einst lernen, wie man auftritt. Gelernt habe ich das unter anderem im Militärdienst. Wie man authentisch ist, das habe ich in meiner Heimat Kandersteg von klein auf mitbekommen. Beim Auftritt, bei der Rhetorik, bei der Mimik geht es vor allem um Klarheit. Enorm wichtig ist: Man muss klar sein in seinen Formulierungen. Und man kann sich zusätzlich vorbereiten.

Wie haben Sie das gemacht?

Man muss erstens alles wissen über sein Gegenüber – Persönliches, Privates, Politisches, einfach alles. Zweitens muss man wissen, wie viel Zeit man für das Gespräch überhaupt zur Verfügung hat. Drittens muss man spüren, ob der Gesprächspartner bereit ist, zu verinnerlichen, was man ihm kommunizieren und mit auf den Weg geben möchte. Entscheidend bei all dem ist: Man muss mit Leidenschaft und Freude auftreten, man darf sich auf keinen Fall unterordnen. Man sollte sich auch niemals anbiedern.

Sie sagen, Sie wollten damals, im Vorfeld Ihres Treffens mit Bill Clinton, alles wissen über dessen Person. Wie sind Sie konkret vorgegangen?

Ich beschaffte mir die Informationen, die mich interessierten, von sämtlichen Kanälen, die mir als Bundesrat zur Verfügung standen. Die Voraussetzung für erfolgreiches Verhandeln ist, dass man alles – ich betone: alles – über seinen Gesprächspartner weiss.

Die Natur, der Schnee – das macht ungeheuren Eindruck. Niemand kann sich dem entziehen.

Sie erklärten kürzlich in einem Interview, Davos als Veranstaltungsort für das WEF sei ein Joker. Inwiefern?

Die Politiker und Manager, die jetzt zu uns nach Davos in die Berge kommen – sie alle müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Natur schon lange da war, bevor sie selber da waren. Sie werden realisieren, dass die Berge auch noch da sein werden, wenn sie selber längst nicht mehr auf dieser Welt sind. Das relativiert die Bedeutung des Einzelnen, das relativiert die Bedeutung von allem. Da fragt sich jeder Politiker, jeder Wirtschaftsführer: Wer bin ich, was kann ich, was will ich eigentlich? Die Natur, der Schnee – das macht ungeheuren Eindruck. Niemand kann sich dem entziehen.

Sie waren bekannt dafür, dass Sie Ihren Gesprächspartnern Bergkristalle als Souvenir geschenkt haben. Würden Sie, wenn Sie noch Bundespräsident wären, Donald Trump heute ebenfalls einen Bergkristall übergeben?



Sicher nicht am Anfang des Treffens. Ich würde das im Fall von Donald Trump abhängig machen vom Resultat des Gesprächs, im Interesse der Schweiz. Ich war übrigens sehr zurückhaltend mit dem Verschenken von Kristallen. (Basler Zeitung)