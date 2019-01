Greta Thunberg am WEF: «Darum hören die Leute wohl auf mich»

Die junge schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat ihre Altersgenossen aufgerufen, «wütend» für ihre Zukunft zu kämpfen. Wenn Kinder laut würden, könnten sie «grosse Wirkung» entfalten, sagte die 16-Jährige am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. «Junge Menschen müssen realisieren, dass ihre Zukunft bedroht ist», ergänzte sie.

Thunberg spricht an einer Pressekonferenz über die grosse Verantwortung, die die WEF-Besucher in Bezug auf den Klimawandel tragen. «Unser Haus brennt. Wir sind nur Jahre davon entfernt, unsere Fehler nicht mehr rückgängig machen zu können.» Politiker würden eine Thematik ignorieren, wenn sie nicht genügend Druck verspürten. «Darum hören die Leute wohl auf mich. Ich bin fast noch ein Kind, ich bin unschuldig. Sie haben die Zukunft meiner Generation gestohlen».

Die junge Aktivistin wird nach ihrem Leben mit der plötzlichen Berühmtheit gefragt. «Es hat sich vieles geändert. Aber ich habe mehr Energie. Ich habe etwas gefunden, das ich tun muss.» In der Schule erhalte sie viel Unterstützung von ihren Lehrern. Thunberg schwänzt seit etwa einem halben Jahr jeden Freitag die Schule und demonstriert vor dem schwedischen Parlament in Stockholm für Klimaschutz. Ihre Aktion inspiriert inzwischen Schüler und Studenten weltweit, die Politik und Wirtschaft Versagen bei der Lösung eines zentralen Zukunftsproblems zu ihren Lasten vorwerfen.

Als stark sieht sie sich selber aber nicht. «Ich bin sehr sensibel», sagt Thunberg. Sie wirke vielleicht stark, weil sie sich für eine Sache einsetze. Sie spricht auch über ihre Motivation, sich für den Klimaschutz einzusetzen. Sie habe an einer Depression gelitten, wegen der Angst um den Planeten. «Ich habe nichts mehr gegessen und kaum gesprochen. Alles in der Welt erschien mir so falsch.»

