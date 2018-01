Militär-Helikopter üben Trumps Transport ans WEF

Am Sonntagnachmittag gab es ungewöhnliche Bewegungen am Zürcher Himmel: «Zwei Black-Hawks-Helikopter der US-Armee, zwei Marine-One-Helikopter und zwei Super Pumas der Schweizer Armee sind kurz gelandet», sagt Planespotter Mike Wyss gegenüber 20min.ch. Es handle sich um eine Übung für die Landung des US-Präsidenten, die für Donnerstag geplant ist. «Die Helikopter sind dann gleich wieder gestartet und flogen in Richtung Davos, um die Route für den Transport ans WEF zu üben.»

Frachtflugzeug brachte Tanklastwagen

Am Sonntagmorgen ist bereits eines der grössten Flugzeuge der Welt am Flughafen Zürich gelandet: Die Lockheed C-5M Galaxy. Das Transportflugzeug der US Air Force hat mehrere Tanklastwagen für den WEF-Besuch von US-Präsident Donald Trump nach Zürich gebracht. In den vergangenen Tagen wurden bereits Black-Hawk-Helikopter der US-Armee, gepanzerte Limousinen oder zwei Marine-One-Helikopter des US-Präsidenten in die Schweiz geflogen.

Kurz nach 12 Uhr verabschiedete sich er amerikanische Riesenflieger wieder. «Der Abflug wäre eigentlich schon früher geplant gewesen, doch sie hatten offenbar ein Problem mit der Schleppstange, was das Ganze etwas verzögerte», sagt Planespotter Mike Wyss. Gemäss seinen Informationen fliege die C-5M nun nach Deutschland weiter.

Video: Lockheed C-5M Galaxy

Das Transportflugzeug der US Air Force startete am Sonntagmittag am Flughafen Zürich.

