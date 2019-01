Russen werfen SRF Fake News vor

«Schweizer SRF filmt Anti-Bolsonaro-Protest, Journalistin stellt sicher, dass es gut aussieht. Inszeniert?», fragte gestern Mittwoch besorgt ein Korrespondent des russischen Nachrichtenportals Sputnik via Twitter vom WEF in Davos.

This video made it into tonight's news report about Bolsonaro on SRF, being called "a performance".You're telling me it wasn't a spontaneous protest and someone staged it, just in time to put this wide-angle close-up of "Bolsonaro killing Mr.Tree with a toy chainsaw" in the news? pic.twitter.com/Kkv246JZNH