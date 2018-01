Trumps erste Stunden in der Schweiz

US-Präsident Donald Trump brach in der Nacht auf heute Donnerstag zum Weltwirtschaftsforum in Davos auf. Die Präsidentenmaschine, die Air Force One, startet um 21 Uhr (3 Uhr MEZ) vom US-Luftwaffenstützpunkt Andrews. Kurz bevor er abflog, twitterte Trump, er wolle am WEF der «Welt sagen, wie grossartig Amerika ist. Unsere Wirtschaft boomt jetzt, und mit allem, was ich tue, wird es nur besser.»

In der Schweiz war es noch dunkel, als sich die ersten Schaulustigen beim Flughafen in Zürich einfanden. Die Nervosität der Sicherheitskräfte (Polizei, Militär) vor Ort war deutlich sichtbar. Die Polizei zeigte starke Präsenz. Hunderte von Spottern aus dem In- und Ausland warteten auf die Ankunft der Air Force One.

Spotter warten auf die Ankunft der Air Force One mit US-Präsident Donald Trump. (Keystone/Walter Bieri)

Dann ging es schnell: Schwarze Limousinen fuhren in Begleitung von Polizeifahrzeugen auf das Rollfeld. Um 10.20 setzte die Air Force One in Zürich auf. Die Maschine rollte aus und verschwand hinter einem Hangar.

Trump kam aus dem Flugzeug und winkt kurz der Presse. Da sein Besuch kein offizieller Staatsbesuch war, wartete ihn Zürich auch kein Empfangskomitee der Regierung auf den Präsidenten.

Kaum in Zürich gelandet, war der US-Präsident auch schon wieder in der Luft. Mit einem Konvoi von Black Hawks und Helikoptern der Schweizer Armee ging es weiter nach Davos. Dort traf er um 11.30 Uhr ein.

Auch in Davos ging der Umstieg schnell über die Bühne. Der Präsident begab sich mit raschen, entschlossenen Schritten zu einer der bereitstehenden Limousinen des Secret Service.

Der US-Präsident fuhr schnurstracks ins Hotel Intercontinental («Golden Ey»), in dem er die Nacht verbringen wird. Am Nachmittag standen erste Treffen mit Theresa May und Benjamin Netanyahu auf dem Programm.

Gut gelaunt trifft Trump im Davoser Kongresszentrum ein. (Foto: Reuters/Denis Balibouse)

(wsc)