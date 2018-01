Wie gross ist Trumps Delegation in Davos?

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos hat begonnen. Hochkarätige Gäste sind angereist. Ob der amerikanische Präsident Donald Trump nach dem «Governmental Shutdown» am Freitag tatsächlich in die Schweiz kommt, ist noch unklar. Vorbereitet wäre Davos bereits für den Präsidenten. Auch Material und Entourage sind bereits in der Schweiz gelandet. Testen Sie Ihr Wissen zu den Gästen des WEF.