«Man muss bei den Ruhigen sensibler sein»

Psychiatrische Notfälle bei Kindern

Immer mehr Kinder und Jugendliche rufen beim Beratungstelefon 147 an. Selbst im Notfalldienst der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich haben sich die ambulanten Notfallkonsultationen in den letzten zehn Jahren verzehnfacht.

Viele der Patienten gehen aufgrund einer akuten Eigengefährdung, eines drohenden Suizids. Doch auch andere Erkankungen wie wie Depressionen haben zugenommen.

Der Kinder- und Jugendpsychiater Gregor Berger schätzt, dass 2 bis 4 Prozent der Kinder bereits vor der Pubertät eine depressive Phase durchmachen. Nach der Pubertät steigt die Rate auf knapp 10 Prozent an.