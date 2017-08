Die Natur hat das Sperrgebiet rund um Fukushima fest im Griff

Nuklearkatastrophe von Fukushima

Megabeben und Tsunami trieben Japan in den nuklearen Notstand.

Am 11. März 2011 ereignete sich das stärkste Erdbeben Japans. Dies führte zu einem Tsunami und der nuklearen Katastrophe im Atomkraftwerk von Fukushima.

Die bis zu 40 Meter hohen Tsunami-Wellen rissen rund 18’000 Menschen in den Tod. Die Kernschmelze in den drei Reaktorblöcken und der darauffolgende Austritt des radioaktiven Materials hatten weitreichende Folgen: Über 100’000 Menschen mussten aus ihren Häusern in der Umgebung von Fukushima fliehen.

Mitnehmen konnten sie nur das Nötigste.