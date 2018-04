Berner Kamera liefert erste farbige Bilder vom Mars

Die ExoMars-Sonde, eine Mission der Europäischen Weltraumagentur ESA und der russischen Weltraumorganisation Roskomos hat farbige Bilder vom Planet Mars geliefert. Die Kamera, die die Bilder liefert, kommt aus Bern.

Die Universität Bern leitete das internationale Team, das das Colour and Stereo Surface Imaging System (CaSSIS) entwickelte. Nach Angaben der Universität Bern ist sie damit bereit für ihre Hauptmission, die am kommenden Samstag beginnen soll.

«Spektakulär»

Die ersten Bilder der Kamera sind laut der Mitteilung der Universität Bern vom Donnerstag spektakulär: Die Aufnahme mit Auflösung von knapp über fünf Metern zeigt einen Ausschnitt vom Rand eines mit Eis gefüllten Kraters namens Korolev. Dieser befindet sich am hohen Breitengrad der nördlichen Halbkugel des Mars.

«Wir sehen einen etwa 10 Kilometer breiten Abschnitt des Kraterrands», sagt Nicolas Thomas, Professor für Experimentalphysik und Leiter des CaSSIS-Forscherteams. «Wir glauben zudem, dass wir neben dem Eis auch Wolken sehen können». Wäre dies der Fall, würde die Zuggeschwindigkeit der Wolken erstmals Aussagen über die Windstärke zulassen, so der Forschungsleiter vom Center for Space and Habitability (CSH) der Universität Bern.

Wichtiger Beitrag zur Erforschung des Mars

Das Foto übertrifft laut der Mitteilung die bisher schärfsten Aufnahmen vom Mars, die unter anderen vom Hubble-Teleskop stammen. In der Zukunft wollen die Forschenden eine Auflösung von unter fünf Metern erreichen.

«Wir waren sehr erfreut zu sehen, wie gut dieses Bild bei den herrschenden Lichtverhältnissen war», sagt CaSSIS-Projektmitarbeiter Antoine Pommerol. CaSSIS könne einen wichtigen Beitrag zur Erforschung des Kohlendioxid- und Wasserkreislaufs des Mars leisten.

Drei Aufnahmen zusammengesetzt

Aufgenommen hat die Kamera das Bild am 15. April. Die Farbansicht besteht aus drei fast zeitgleich gemachten und anschliessend zusammengesetzten Aufnahmen. Diesen Prozess wollen die Forschenden vollständig automatisieren, um Interessierten Daten rasch zur Verfügung stellen zu können.

CaSSIS soll Daten, die ExoMars und andere Mars-Orbiter sammeln, vervollständigen und neue Erkenntnisse über die Oberfläche des Mars liefern. Die Forschenden interessiert das Geschehen auf der Mars-Oberfläche, ob während eines Tages oder eines Jahres.

Neue Softwareversion an Sonde geschickt

Der Mars sei dynamischer als bisher gedacht, hiess es dazu. Besonders interessieren sich die Forschenden für Spuren von flüssigem Wasser, die im Mars-Frühling regelmässig erscheinen und im Winter wieder verschwinden.

Zunächst beschäftigten Probleme mit der Software die Forschenden. Das Berner Team musste deshalb zu Beginn der Testphase eine komplett neue Softwareversion auf das 100 Millionen Kilometer entfernte Gerät übertragen. Das Instrument sei nun aber wieder betriebsbereit, sagt CaSSIS-Projektleiter Nicolas Thomas vom CSH. (bus)