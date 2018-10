16 Monate Gefängnis für Bundesratssohn

Verurteilt wurde der Mann mit dem prominenten Vater heute wegen Raub und versuchter Erpressung (beides begangen als Mittäter eines jungen Afrikaners), zudem wegen Sachbeschädigung, versuchter Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamten, mehrfacher Beschimpfung, Hinderung einer Amtshandlung und mehrerer Verkehrsregelverletzungen. Neben der bedingten Freiheitsstrafe wurde er auch zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 80 Franken verurteilt.

Der Sohn von Bundesrat Ueli Maurer, einer von mehreren, wollte sich vor Gericht zu den Delikten nicht mehr äussern. Er verwies aber darauf, dass diese drei und mehr Jahre zurücklägen und er sich seither nichts mehr habe zuschulden kommen lassen.

Viele Straftaten, aber nur zwei Vorfälle

Die Häufung von verschiedenen Straftaten täuscht. Abgesehen von den Strassenverkehrsdelikten, dessen schwerwiegendstes bereits bekannt war, geht es um zwei Strafkomplexe. Im einen Fall haben Maurer und ein Kollege aus Afrika im Februar 2016, morgens um 3.45 Uhr, beim Bahnhof Rüti einen Mann ausgenommen. Die Faustschläge verpasste der Afrikaner dem Opfer. Maurer stand dabei, packte das Opfer in einer späteren Phase selber am Hals und drohte ihm, er würde abgestochen, wenn er die Bullen oder um Hilfe rufe.

Bei der Erpressung blieb es beim Versuch. Zwar wurde das Opfer gezwungen, an einem Geldautomaten 200 Franken abzuheben. Doch das Opfer täuschte dies nur vor und alarmierte stattdessen per Handy einen auf ihn wartenden Taxifahrer.

Der prominente Vater als Handicap

Die übrigen Delikte stehen im Zusammenhang mit Maurers Verhaftung im Februar 2016. Die Polizei, sagten seine Verteidiger, habe ihm «noch vor der Morgendämmerung auf der Strasse in mehreren Autos wie einen Schwerverbrecher» abgepasst, als er von seiner Mutter zum Bahnhof gefahren worden sei. Maurer widersetzte sich seiner Verhaftung, beschimpfte und beleidigte die Polizisten, sperrte sich gegen das Anlegen der Handschellen und beging später in der Arrestzelle diverse Sachbeschädigungen. Sein Verhalten, so der Verteidiger, sei «hoch emotional» gewesen. «Er war ausser sich und konnte sich lange nicht beruhigen.»

Maurer, vom Gerichtsvorsitzenden darauf angesprochen, sagte, er habe aufgrund der schweizweiten Prominenz seines Vaters, seit seiner Kindheit unter grossem Druck gestanden – unter einem Druck, für den er nichts gekonnt habe. Immer wieder habe man es auf ihn abgesehen, habe ihn fertiggemacht, beleidigt. Darunter habe er «sehr gelitten».

Als Folge des bekannt gewordenen Strafverfahrens habe er seine Arbeitsstelle verloren und die damit zusammenhängende Weiterbildung abbrechen müssen. Der Arbeitgeber habe ihn aufgrund des medialen Drucks nicht weiterbeschäftigen können. Er versicherte dem Gericht, dass er nicht mehr die gleiche Person sei, welche damals die Delikte begangen habe. Dazu komme es «ganz klar nicht mehr». Es sei «auf jeden Fall« gereift.

Richter: Kein Promi-Bonus

Das Bezirksgericht machte im Rahmen des abgekürzten Verfahrens den Urteilsvorschlag zum offiziellen Urteil. Die verhängte Strafe von 16 Monaten und die Geldstrafe entsprächen «der Schwere der Tat und der Schuld der Täter». Der junge Afrikaner, der neben dem Raub und der versuchten Erpessung auch wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz angeklagt war, wurde zu einer bedingten Freiheitstrafe von 10 Monaten verurteilt.

Der Gerichtsvorsitzende widersprach dem in der Öffentlichkeit offenbar existieren Eindruck, Maurer habe mit dem abgekürzten Verfahren einen Bonus erhalten. Es seien alle Voraussetzungen für die Verfahrensart gegeben gewesen. Und selbst wenn es zu einem ordentlichen Gerichtsverfahren gekommen wäre, wäre die Strafe nicht anders ausgefallen. Auch im abgekürzten Verfahren würden sich ein Geständnis, die Mitwirkung im Strafverfahren sowie Einsicht und Reue auf die Höhe der Strafe positiv auswirken.

Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Verhandlung fand heute Donnerstag vor dem Bezirksgericht Hinwil unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Den angemeldeten Medienvertretern war verboten worden, den Verhandlungstermin öffentlich zu machen. Auch die Anklageschrift war den Medienvertretern - was nicht den Gepflogenheiten entspricht - erst nach Beginn der Hauptverhandlung abgegeben worden. Dieses Vorgehen hatte der Verteidiger von Maurers Sohn gefordert.

Im Vorfeld des Prozesses war deshalb auch nur bekannt geworden, dass der Mann im November 2015 auf Hinwiler Gemeindegebiet unter Alkoholeinfluss von der Strasse abkam und geradeaus in eine angrenzende Fassade einer Liegenschaft prallte, wobei er sich leicht verletzte. Zudem soll er sich wegen eines Vermögensdelikts und wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte vor Gericht verantworten müssen.

In Maurers Wohnort Wernetshausen prallte sein Sohn unter Alkoholeinfluss in eine Hauswand: Polizeiaufnahme des Unfallorts. (Bild: Kantonspolizei Zürich)

Bis vors Bundesgericht versuchte der Verteidiger zu verhindern, dass die Öffentlichkeit erfährt, welche Delikte sein Mandant genau begangen hat. Auch über die Höhe der Strafe sollte die Öffentlichkeit im Unklaren gelassen werden. Das Bezirksgericht Hinwil und in der Folge das Zürcher Obergericht und das Bundesgericht lehnten diese Begehren ab.

Man sollte nichts erfahren

Bereits im Rahmen der laufenden Strafuntersuchung hatte der Verteidiger versucht, das Verfahren über den Autounfall und die restlichen Delikte zu trennen. Ziel war es, der schweizweiten Öffentlichkeit den Prozess über den Autounfall zu präsentieren. Gleichzeitig sollten aber die übrigen Delikte – soweit es irgendwie möglich gewesen wäre – unter dem Deckel gehalten wären. Sowohl die Staatsanwaltschaft wie das Obergericht lehnten dieses Ansinnen, das auch der Strafprozessordnung widersprochen hätte, ab.

Laut dem höchsten Schweizer Gericht besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse daran, dass die Gerichtsberichterstatter über den Inhalt des Strafverfahrens öffentlich berichten. Gerade dann, wenn der Sohn eines Bundesrats vor Gericht erscheinen müsse, bestehe ein «gewichtiges öffentliches Interesse, dass durch die Teilnahme von Gerichtsberichterstattern die öffentliche Kontrolle über das korrekte Funktionieren der Justiz sichergestellt wird». (Tages-Anzeiger)