18-Jähriger nach Unfall mit 5 Verletzten festgenommen

Bei einem Selbstunfall eines Neulenkers in der Stadt Zürich wurden am Freitagabend alle fünf Insassen verletzt. Der 18-jährige Schweizer hatte nach ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei beim Abbiegen in die Hofwiesenstrasse die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren. Der weisse BMW kam anschliessend von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Strassenbeleuchtung.

Der Unfall muss sich kurz vor 21.15 Uhr ereignet haben, als mehrere Personen die Polizei verständigten. Der Lenker und seine vier Mitfahrer, alles ebenfalls 18-jährige Schweizer, wurden beim Unfall verletzt und mussten mit der Sanität in ein Spital gebracht werden.

Polizei prüft «grobe Verletzung der Verkehrsregeln»

Nach der Behandlung im Spital wurde der Lenker festgenommen und zur Befragung in eine Polizeiwache gebracht. «Wir prüfen, ob eine grobe Verletzung der Verkehrsregeln vorliegt», sagte Polizeisprecher Christian Spaltenstein auf Anfrage. Der Führerausweis auf Probe wurde ihm noch vor Ort abgenommen.

