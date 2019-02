Dem fliegenden Oldtimer droht das Grounding

Letzte Zeugin einer Ära

Constellations/Super Constellations wurden in den 1950er-Jahren vom amerikanischen Hersteller Lockheed gebaut. Die viermotorige Maschine markierte den Höhepunkt der Ära der Propellerflugzeuge, bevor die Düsenjets aufkamen, und stand weltweit im Einsatz für Langstreckenflüge Dutzender Fluglinien. Die «Star of Switzerland» kam 2004 in die Schweiz, nachdem sie von der eigens gegründeten Super Constellation Flyers Association (SCFA) gekauft und in Kalifornien restauriert wurde. Sie ist das letzte passagierflugzugelassene Modell dieses Fliegers mit dem typischen dreiteiligen Seitenruder am Heck.



Seit 2004 ist die Super Connie der Star an europäischen Flugmeetings. Vor allem in der Region Zürichsee ist die SCFA mit vielen Mitgliedern vertreten. Dies ist mit ein Grund, weshalb das Flugzeug oft über dem Zürichsee flog – eine Hommage an die Menschen, die sie vor der Verschrottung bewahrten. (di)