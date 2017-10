«Die attackierte Lehrerin hat eine starke Persönlichkeit»

Die Eltern eines Schülers sind am 20. September in das Zimmer einer fünften Klasse des Schulhauses Wolfsmatt in Dietikon gestürmt. Die Mutter griff dabei die Lehrerin an, habe sie geschlagen und gewürgt – vor allen Kindern. Die Polizei hat die Eltern noch vor Ort verhaftet.

Einen Tag vor der Tat hat die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) den elfjährigen Sohn der Eltern abgeholt – nachdem die Schule einen Verdacht auf häusliche Gewalt gemeldet hatte, wie der Dietiker Schulpräsident Jean-Pierre Balbiani (SVP) im Video-Interview mit baz.ch/Newsnet sagt. Laut Balbiani sitzen die Eltern seit dem Angriff in Untersuchungshaft. (Tages-Anzeiger)