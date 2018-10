Endet heute nach dreizehn Jahren der Fall Elmer?

Vor dreizehn Jahren hat der Fall Rudolf Elmer begonnen. Heute könnte er enden. Seit 9.15 Uhr beraten die Bundesrichter in Lausanne ihr Urteil öffentlich.

Das Zürcher Obergericht verurteilte Rudolf Elmer im August 2016 wegen Drohung und Urkundenfälschung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten. Davon hat Elmer 220 Tage in der Untersuchungshaft abgesessen. Freigesprochen wurde Elmer vom Vorwurf der Verletzung des Bankkundengeheimnisses und der Verletzung des Geschäftsgeheimnisses. Das Obergericht war zum Schluss gelangt, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt nicht bei einer Schweizer Bank angestellt gewesen sei. Damit habe er auch nicht dem Bankgeheimnis unterstanden.

Beide ziehen weiter

Weder Elmer noch die Zürcher Staatsanwaltschaft waren mit dem Urteil zufrieden. Elmer hat Beschwerde erhoben, weil er vom Vorwurf der Drohung gegenüber einem Mitarbeiter des Rechtsdienstes der Bank Julius Bär freigesprochen werden will. Die Zürcher Staatsanwaltschaft verlangt Schuldsprüche wegen Verletzung des Bank-, des Bankkunden- und des Geschäftsgeheimnisses.

Rudolf Elmer ist wohl einer der international bekanntesten Schweizer Ex-Banker. Er war angeklagt worden, weil er Bankkundendaten an Personen und Stellen weitergeleitet habe, die darauf keinen Anspruch hatten - unter anderem an die Steuerverwaltungen der Kantone Basel-Stadt und Zürich sowie an die Eidgenössische Steuerverwaltung. Auf diese Daten hatte er als Mitarbeiter der Julius Bär Holding AG, respektive einer zugehörigen Konzerngesellschaft auf den Kaimaninseln, Zugriff.

Auch das ehemalige Wirtschaftsmagazin «Cash» und die Enthüllungsplattform WikiLeaks wurden mit entsprechenden Informationen versorgt. Dies trug Elmer den Ruf eines Whistleblowers ein. Lehnt das Bundesgericht die Beschwerden heute ab, endet der Fall Elmer. Wenn nicht, besteht die Möglichkeit, dass das Zürcher Obergericht noch einmal entscheiden muss.

(Mit Material der Nachrichtenagentur SDA) (Tages-Anzeiger)