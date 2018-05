Flughafen Kloten macht das Ausreisen einfacher

Kurz vor Beginn der Sommerferien hat der Flughafen Zürich den Umbau der Passkontroll-Halle abgeschlossen. Dieser schafft mehr Platz für Passagiere und zusätzliche Grenzkontrollschalter. Zudem wird die automatisierte Passkontrolle bei der Ausreise eingeführt: Es stehen fünf Ausreise-Schleusen zur Verfügung.

Aufgrund der steigenden Passagierzahlen stiess die Passkontroll-Halle am Flughafen Zürich zu Spitzenzeiten an ihre Kapazitätsgrenzen. Deshalb hat die Flughafenbetreiberin die Halle umgebaut. Der Umbau erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich, welche für die Grenzkontrollprozesse verantwortlich ist.

Nebst der Kapazitätserweiterung um sechs zusätzliche bediente Schalter bei der Lokalausreise wird auch eine Modernisierung des Grenzkontrollprozesses angestrebt: Seit September 2017 sind bei der Lokaleinreise acht automatisierte Schleusen in Betrieb. Die Erfahrungen sind positiv und die Pilotphase wurde erfolgreich beendet.

Biometrische Daten

Am Donnerstag wurden deshalb fünf automatisierte Schleusen bei der Lokalausreise in Betrieb genommen, wie die Flughafenbetreiberin und die Kantonspolizei mitteilten. Für Passagiere soll das Reisen so effizienter werden.

Bei einer automatisierten Passkontrolle übertritt ein Passagier selbständig die Schengengrenze, indem die biometrischen Daten des Passes genutzt werden. Die automatisierte Passkontrolle am Flughafen Zürich ist für Passagiere freiwillig und kann von Personen über 18 Jahren mit einem biometrischen Pass, welche Schweizer, EU- oder EWR-Bürger sind, benutzt werden. Es werden keine Personendaten gespeichert. Die bedienten Passkontrollschalter können weiterhin ohne Einschränkung genutzt werden.

Die Gesamtkosten für die Erweiterung der Passkontroll-Halle und die Installation der zusätzlichen Schalter und Schleusen belaufen sich auf rund acht Millionen Franken. Diese Kosten werden von der Flughafenbetreiberin, dem Kanton Zürich und dem europäischen Fonds für die innere Sicherheit gemeinsam getragen. (cpm/sda)