Lieferwagen drohte mit Fahrer in einen Fluss zu stürzen

Ein Lieferwagenfahrer hat am Sonntagmorgen kurz vor 7 Uhr in Wald ZH einen Selbstunfall gebaut. Der 28-jährige Lieferwagenfahrer war von Wald her kommend auf der Walderstrasse in Richtung Rüti unterwegs, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

Dabei geriet er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit der Leitplanke.

Anschliessend hob sein Lieferwagen ab und landete hinter der Leitplanke auf der Fahrerseite. Dabei wurde der Lenker eingeklemmt.

Die missliche Lage verschärfte sich dadurch, dass der Lieferwagen in den Fluss Jona zu stürzen drohte.

Es folgte eine von der Kantonspolizei nicht weiter ausgeführte, komplizierte Rettungsaktion durch die Feuerwehr. Nachdem der Fahrer befreit werden konnte, wurde er nach der Erstversorgung mit noch unbestimmten Verletzungen mit dem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. (anf/sda)