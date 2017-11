Mann nach tödlichem Streit in Schwamendingen verhaftet

Ein 53-jähriger Schweizer ist am Sonntagabend an seinem Wohnort verhaftet worden: Er wird verdächtigt, am Samstag in Zürich-Schwamendingen bei einem Streit einen 79-jährigen Mann getötet zu haben.

Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind gemäss einer Mitteilung der Zürcher Kantonspolizei vom Montag noch unklar und werden nun untersucht. Der Verhaftete wurde der Staatsanwaltschaft übergeben.

Zur Auseinandersetzung war es am Samstagabend gekommen. Der 79-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu und verstarb trotz sofortiger Hilfsmassnahmen. Der mutmassliche Täter flüchtete nach dem Streit mit einem weissen Minivan. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. (woz/SDA)