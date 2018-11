Polizei stoppt Demo gegen Blocher-Rede

In Uster versammelten sich nach 19 Uhr knapp 300 Personen, um gegen die Rede von Alt-Bundesrat Christoph Blocher zu demonstrieren. Nachdem die Polizei den Umzug zuerst beim Bahnhof gestoppt hatte, liess man die Blocher-Gegner doch in die Innenstadt in Richtung Stadthofsaal ziehen. Dort hielt der Alt-Bundesrat eine Rede mit dem Thema «100 Jahre Generalstreik. Ein Dank an Bevölkerung, Behörden und Soldaten».

Für die Demonstranten ist das ein Affront: «Wer die Geschichte des Landesstreiks für rechte Propaganda missbraucht, hat mit Widerstand zu rechnen!», schreiben sie in einer Medienmitteilung. Der Landesstreik sei Klassenkampf von unten gewesen. Die über 250'000 Streikenden mit linken Forderungen seien vom Militär mit Gewalt unterdrückt worden. Blochers Umgang mit Geschichte sei vor allem Klassenkampf von oben.

Zugang zum Saal verwehrt

Vor dem grossräumig abgesperrten Stadthofsaal wurden die Demonstranten schliesslich aufgehalten. Sie lieferten sich daraufhin mit der Polizei ein Katz- und Maus-Spiel in der Ustermer Innenstadt. Mehrfach wurden Pyros gezündet. Die Demonstranten zogen um den Stadthofsaal, schafften es aber nicht hinein.

Meldungen über Verletzte und Sachbeschädigungen lagen nicht vor. Ein Demonstrant griff zwar eine Pressefotografin an und schmiss ihre Kamera auf den Boden. Das Arbeitsgerät wurde jedoch nicht beschädigt, wie die Pressefotografin gegenüber baz.ch/Newsnet sagte.

Noch vor 21 Uhr zogen sich die Demonstranten an den Bahnhof zurück und beendeten ihren Protest.

(hoh/anf/sda)