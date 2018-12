Spannung im Zürcher Lotsenprozess

Der Prozess ist aufsehenerregend, auch wenn die geforderte Strafe das nicht ist: Die Staatsanwaltschaft will einen Fluglotsen von Skyguide mit 180 Tagessätzen zu 100 Franken bedingt bestraft sehen. Der Fall, den das Zürcher Obergericht heute zweitinstanzlich beurteilt, ist aber eine Premiere. Der Mann ist der erste Lotse, der sich wegen einer Beinahe-Kollision vor Gericht verantworten muss, bei der weder Menschen noch Maschinen zu Schaden gekommen sind.

2014 hat die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland den heute 36-Jährigen vor Gericht gestellt. Er hatte am 15. März 2011 gleichzeitig zwei Swiss-Maschinen auf sich kreuzenden Pisten am Flughafen Zürich die Startfreigabe erteilt. Noch während die Piloten des Flugs SWR1326 nach Moskau auf die Piste 16 rollten, erlaubte der Skyguide-Mitarbeiter ihnen den Start. Keine Minute später gab er einem Airbus A320 auf der Piste 28 den Start nach Madrid frei. Nach 44 Sekunden, bei Tempo 300, erblickten dessen Piloten die andere Maschine, die sich ebenfalls im Startlauf befand und von rechts näherte. Sie brachen ihren Take-off sofort ab. Rund zwei Sekunden später befahl ihnen auch der Flugverkehrsleiter, den Abflug zu stoppen.

«Die Arbeitsabläufe nicht vollständig beherrschbar»

Für die Anklage steht fest, dass sich der Lotse der fahrlässigen Störung des öffentlichen Verkehrs schuldig gemacht und Menschenleben gefährdet hat. Denn, die beiden Flugzeuge seien sich gefährlich nahe gekommen. Hätten beide ihren Abflug fortgesetzt, hätten die Luftwirbel des ersten Fliegers die zweite Maschine ausser Kontrolle geraten lassen können.

Vor dem Bülacher Bezirksgericht ist die Staatsanwaltschaft erstinstanzlich damit gescheitert. Es hatte den Mann im Dezember 2016 freigesprochen. Der Einzelrichter argumentierte unter anderem: Der Lotse könne nicht für etwas verurteilt werden, das gar nicht passiert sei. Er verneinte zudem eine konkrete Gefahr für die Insassen der beiden Airbusse. Auch seien für den Mitarbeiter der Skyguide «die Arbeitsabläufe nicht vollständig beherrschbar» gewesen. Die Anklage zog daraufhin den Fall ans Obergericht weiter.

Drei Gerichtsfälle und eine Untersuchung

Einen anderen Ausgang hatte der zweite derartige Fall, der bisher in der Schweiz zur Anklage gelangte: Am 30. Mai verurteilte das Bundesstrafgericht in Bellinzona einen Flugverkehrsleiter von Skyguide, weil sich zwei Passagierflugzeuge in Zürichs Luftraum zu nahe kamen. Ein Airbus A319 der portugiesischen Fluggesellschaft TAP und eine Boeing 737 der Ryanair waren dabei auf sich kreuzenden Routen unterwegs, im Steigflug kamen sie sich gefährlich nahe. Die Richter belegten den Lotsen mit einer bedingt Strafe von 60 Tagessätze à 300 Franken. Der Flugverkehrsleiter hat Ende November Beschwerde beim Bundesgericht eingelegt.

Seit der Premiere im Jahr 2014 standen insgesamt drei Lotsen der Skyguide vor Gericht. Zudem hat die Staatsanwaltschaft eine weitere Untersuchung wegen eines Fastzusammenstosses gegen einen Zürcher Towerlotsen eingeleitet. (Tages-Anzeiger)