Jetzt ist es keine Andeutung mehr: Der aktuelle Zürcher Regierungspräsident Thomas Heiniger (FDP) hat heute Freitagmorgen im Hotel St. Gotthard in Zürich bekannt gegeben, dass er im März 2019 nicht mehr für den Regierunsgrat kandidieren wird. Vor ein paar Wochen deutete er es bereits an, als Heiniger in einem Vortrag von «seinem Vermächtnis» sprach.

An einer Pressekonferenz hat es die kantonale FDP spannend gemacht. Parteipräsident Hans-Jakob Boesch sprach zunächst über die letzten und anstehenden Wahlen, Heiniger über sein vor drei Tagen begonnenes Präsidialjahr. Dann lobte der Gesundheitsdirektor den gemeinsamen Wahlkampf mit Regierungskollegin Carmen Walker Späh – meinte aber jenen vor vier Jahren, wie sich bald herausstellte. Irgendwann, etwa nach 20 Minuten, ganz ohne Pathos und als wüssten es alle schon, hat Heiniger seinen Entscheid so mitgeteilt: «Dann, im Mai 2019, werde ich nicht mehr dabei sein.»

Spitäler auf Effizienz getrimmt

Rechtsanwalt Thomas Heiniger ist 2007 erstmals in den Regierungsrat gewählt worden. Die Wiederwahl gelang im zweimal problemlos. Der smarte Porschefahrer aus Adliswil, der sich auch als Ausdauerläufer profiliert hat, war von Anfang an Vorsteher der Gesundheitsdirektion. In seiner Amtszeit hat der bald 61-Jährige die Zürcher Spitäler auf Effizienz getrimmt. Unter seiner Ägide sind die Fallpauschalen eingeführt worden, wurde die Spitalfinanzierung umgekrempelt und das neue Prinzip Ambulant statt Stationär eingeführt.

Mit Vorlagen, welche aus dem Kantonsspital Winterthur und der Psychiatrie Winterthur Aktiengesellschaften machen wollten, scheiterte Heiniger allerdings vor dem Volk. Auch sein Vorhaben, die Hirslanden-Gruppe mittels einer Zusatzversichertensteuer zur Kasse zu bitten, misslang im Kantonsrat.

Wer folgt auf Heiniger?

Vor seiner Zeit als Regierungsrat war Heiniger 21 Jahre lang Stadtrat von Adliswil, davon 13 Jahre Stadtpräsident. Während acht Jahren sass der Freisinnige gleichzeitig im Kantonsparlament.

Die FDP will Heinigers Sitz verteidigen. Mögliche Kandidaten sind die Kantonsräte Thomas Vogel (Illnau-Effretikon), Jörg Kündig (Gossau) und Martin Farner (Oberstammheim). Vakanzen wecken aber stets auch die Kampfeslust von anderen Parteien. So rechnet man mit einem Angriff der GLP und der Grünen, welche heute nicht im Regierungsrat vertreten sind.

Walker Späh will es nochmals wissen

Heinigers Schritt ist die erste Rücktrittsankündigung für die kantonalen Wahlen 2019. Zuvor haben Ernst Stocker (SVP), Mario Fehr und Jacqueline Fehr (beide SP) sowie Silvia Steiner (CVP) angekündigt, ihre Sitze verteidigen zu wollen. Steiners Kandidatur ist bereits von den Delegierten abgesegnet worden. Die beiden Fehrs müssen noch die SP-Delegierten überzeugen, was im Fall des Sicherheitsdirektors allenfalls nicht ganz glatt über die Bühne gehen könnte, weil er beim linken Flügel und den Jungsozialisten auf Widerstand stösst.

Im St. Gotthard hat auch FDP-Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh wie erwartet angekündigt, erneut ins Rennen steigen zu wollen. Nun fehlt nur noch die Absichtserklärung von SVP-Baudirektor Markus Kägi. Beobachter gehen davon aus, dass er wie Heiniger seinen Rücktritt erklären wird. Auch Kägi sitzt seit 2007 im Regierungsrat. (Tages-Anzeiger)