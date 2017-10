Zwei Schüsse zu viel: «Godzilla»-Freundin droht nun doch Gefängnis

Sie habe ihren Freund erschossen, aber in einem entschuldbaren Notwehrexzess, entschied das Obergericht. Es sprach die heute 36-jährige Schweizerin vom Vorwurf frei, den Mann vorsätzlich getötet zu haben. Doch der Gerichtsvorsitzende entliess sie nicht ohne anzumerken: «Das ändert nichts daran, dass Sie einen Menschen umgebracht haben. Damit müssen Sie klarkommen.»

Zwischen 13 Jahren und Freispruch

Klarkommen muss die Frau seit heute auch damit, dass die mit der juristischen Aufarbeitung der Ereignisse verbundene emotionale Achterbahn weitergeht: Im März 2015 hatte der Staatsanwalt sie für 13 Jahre hinter Gittern sehen wollen. Das Bezirksgericht bestrafte sie wegen vorsätzlicher Tötung, begangen in nicht entschuldbarem Notwehrexzess, aber nur mit fünf Jahren.

Vor dem Obergericht verlangte der Staatsanwalt dann im April 2016 acht Jahre. Doch die Frau wurde freigesprochen und für die unrechtmässig erlittene Untersuchungshaft noch mit gut 35'000 Franken entschädigt. Jetzt droht der Schweizerin doch noch eine Verurteilung und möglicherweise eine langjährige Freiheitsstrafe. Denn das Bundesgericht hat den Freispruch des Obergerichts aufgehoben «und die Sache zu neuer Entscheidung» ans Gericht zurückgewiesen, wie aus dem heute Mittag veröffentlichten Urteil hervorgeht.

Wehrlos auf dem Boden gelegen

Die zierliche, kleine Frau und der 23 Jahre ältere, 197 cm grosse und 115 Kilogramm schwere Brasilianer, der als Türsteher und Kampfsportler unter dem Namen «Godzilla» bekannt war, hatten seit 2008 eine turbulente Beziehung geführt, in der verbale Streitereien und physische Übergriffe zum Alltag gehörten. Das erstinstanzliche Bezirksgericht hatte von einer «abstrusen Beziehung» gesprochen.

Im November 2012 kam es in der Wohnung des Brasilianers in Zürich-Affoltern erneut zum Streit. Als der mit Alkohol und Kokain vollgepumpte Mann auf die Frau losging, griff die Frau, die im Sicherheitsbereich arbeitete und im Umgang mit Waffen erfahren war, zur Pistole und schoss fünfmal auf ihren Partner. Die ersten beiden Schüsse stoppten den Mann. Beim dritten Schuss war er bereits im Rückfallen begriffen. Bei den letzten beiden Schüssen lag er wehrlos am Boden.

Entschuldbarer Notwehrexzess?

Das Bezirks- wie auch das Obergericht kamen zum Schluss, die Frau habe die ersten zwei Schüsse in einer Notwehrsituation abgegeben. Aber mindestens bei den letzten beiden Schüssen habe sie die Grenzen der Notwehr überschritten – einen sogenannten Notwehrexzess begangen. Diesen aber beurteilten die beiden Gerichte unterschiedlich.

Laut Gesetz wird milder bestraft, wer die Grenzen der erlaubten Notwehr überschreitet. So entschied das Bezirksgericht und setzte die Strafe bei milden fünf Jahren fest. Das Gesetz sagt aber auch: Derjenige handelt nicht schuldhaft, der die Grenzen der erlaubten Notwehr «in entschuldbarer Aufregung oder Bestürzung über den Angriff» überschreitet. So entschied das Obergericht. Damit war ein Freispruch zwingend, weil nicht bestraft werden darf, wer nicht schuldhaft handelt.

Harte Kritik des Bundesgerichts

Das Bundesgericht lässt am Urteil des Obergerichts kaum ein gutes Haar. Auch dem Staatsanwalt wird ins Stammbuch geschrieben, es sei «unverständlich», dass er vor dem Obergericht die bezirksgerichtlichen Ausführungen zum Notwehrexzess einfach akzeptiert habe. Selbst der Psychiater kommt nicht ungeschoren davon. Er muss sich sagen lassen, er habe sich zur Frage, ob eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegt, «nicht zu äussern». Zudem sei «nicht ersichtlich», inwieweit die Voraussetzungen für eine verminderte Schuldfähigkeit überhaupt gegeben seien.

Was sind die zentralen Fehler des Obergerichts? Es ging nach Meinung des Bundesgerichts von einem Sachverhalt aus, der teilweise «im Widerspruch zum Beweisergebnis und den Akten» steht. Das Obergericht habe auch von seiner Pflicht und Kompetenz, ein Urteil zu überprüfen, nur eingeschränkt Gebrauch gemacht. So sei es von einer Notwehrsituation ausgegangen, ohne zu überprüfen, ob eine solche überhaupt vorgelegen habe.

Verliert die Frau den «Notwehr-Bonus»?

So wäre es dem Obergericht aus rechtlicher Sicht «ohne Weiteres» möglich gewesen, eine Notwehrsituation zu verneinen. Denn die letzten beiden Schüsse auf den bereits wehrlos am Boden liegenden Mann seien als «zeitlicher, sogenannter extensiver Notwehrexzess» zu qualifizieren. Bei dieser Form des Exzesses verneint das Bundesgericht das Vorliegen einer entschuldbaren Notwehr. Kurz: Der Entscheid des Obergerichts sei «widersprüchlich und unvollständig».

Sollte das Obergericht eine Notwehrsituation verneinen, würde die Frau einen zentralen Strafmilderungsgrund verlieren. Ihr drohte, über fünf Jahre nach der Tat, eine mehrjährige Freiheitsstrafe. Wann das Obergericht die Verhandlung gegen die 36-Jährige wiederholt, steht noch nicht fest. (baz.ch/Newsnet)