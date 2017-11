79-Jähriger wird bei Streit geschlagen und stirbt

Ein 79-jähriger Schweizer wurde am Samstagabend um 18.30 Uhr bei einem Streit im Zürcher Stadtkreis 12 (Schwamendingen) getötet. Die Tat ereignete sich am Herbstweg in der Nähe des Schulhauses Saatlen. Der vermeintliche Täter, ebenfalls ein Mann, flüchtete anschliessend mit einem weissen Minivan in Richtung Saatlenstrasse.

Der Unbekannte schlug den 79-Jährigen während des Streits mindestens einmal. Das Opfer fiel darauf um und blieb verletzt liegen. «Eine Waffe wurde gemäss aktuellem Kenntnisstand nicht verwendet», so Polizeisprecher Christian Spaltenstein zu baz.ch/Newsnet. Zum Täter gibt es bezüglich Grösse, Alter oder Aussehen keine Angaben, da es bereits dunkel war. Unklar ist auch, wieso die zwei Männer stritten.

Die Stadtpolizei sei von Passanten alarmiert worden und sofort mit mehreren Patrouillen ausgerückt, wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Auch Sanität und Notarzt seien aufgeboten worden. Zur Spurensicherung rückte das Forensische Institut Zürich aus. Trotz sofortiger Hilfsmassnahmen erlag das Opfer von der Nacht auf Sonntag seinen Verletzungen.

Hintergründe noch unklar

Die Sicherheitskräfte leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen und seinem Fahrzeug ein. Die Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft sowie durch die Kantonspolizei Zürich geführt.

Wer Angaben zum Vorfall in der Nähe des Schulhauses Saatlen machen kann, soll sich bei der Stadtpolizei Zürich melden, Telefon 0 444 117 117.

(mch/oli/sda)