Auto stürzt aus zweitem Stock von Parkhaus

In Zürich-Oerlikon hat sich in einem Parkhaus ein Unfall ereignet. Am Abend durchbrach ein Autolenker mit seinem Fahrzeug die Leitplanke im zweiten Stock des Gebäudes und stürzte auf die Strasse. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Vorfall.

Gemäss Mediensprecher Marco Bisa waren weder andere Fahrzeuge noch andere Personen beteiligt. Der Lenker des Fahrzeugs zog sich beim Selbstunfall unbekannte Verletzungen zu und befindet sich im Spital. Die Unfallursache ist noch unklar, die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. (sep)