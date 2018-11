Lange war unklar, wer den ehemaligen Laden des Spielwarenhändlers Franz Carl Weber in der Bahnhofstrasse übernehmen wird, als dieser 2016 an den Bahnhofplatz zog. Nachdem zwischenzeitlich verschiedene Pop-up-Stores eingemietet waren, soll nun die Automarke Hyundai in den derzeit leerstehenden Laden ziehen.

Das wäre der erste Showroom für Autos in der Zürcher Einkaufsmeile – an einer Stelle, an der ein Fahrverbot gilt. Laut Bericht des Magazins «Bilanz» werde das Gebäude seit Monaten umgebaut, um einen Showroom für die Hyundai-Edelmarke Genesis zu erstellen. Laut «NZZ» wurde mit Swiss Life, der Eigentümerin des Gebäudes, ein Mietvertrag auf zehn Jahre abgeschlossen. Bis zur definitiven Eröffnung dürfte es noch ein gutes Jahr dauern.

Eigentümerin bestätigt Informationen

Swiss Life bestätigt die Informationen: «Wir freuen uns, dass mit Genesis eine neue und sehr attraktive Marke an die Bahnhofstrasse kommt», sagt Sprecher Florian Zingg. Dass eine internationale Marke bewusst einen Showroom an der Bahnhofstrasse in Zürich eröffne, zeige die Attraktivität dieser Strasse.

Hyundai wandelt damit auf den Spuren von Tesla. Der US-Elektroautobauer hatte im Juni 2011 einen Showroom an der Pelikanstrasse 10 eröffnet.

Übernommen von «20 Minuten», bearbeitet von baz.ch/Newsnet.