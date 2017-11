Das halten Zürcher vom Rauchverbot an Bahnhöfen

In einer Testphase von zwölf Monaten sollen drei verschiedene Nichtraucher-Regelungen ausprobiert werden: ein komplett rauchfreier Bahnhof (Basel SBB, Nyon VD und Zürich-Stadelhofen); Raucherzonen auf den Perrons (Bellinzona) sowie Raucherlounges in Zusammenarbeit mit Swiss Cigarette (Neuenburg). Was halten die Zürcherinnen und Zürcher davon? Die Antworten sehen Sie im Video oben. (Tages-Anzeiger)